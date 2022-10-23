Как сохранить продукты в холодильнике дольше в случае отключения света: советы экспертов

Эксперты советуют следовать советам, как сохранить пищу, когда нет света. Об этом пишет 24 канал.

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Что делать, чтобы продукты не испортились

В Центре общественного здоровья рекомендуют придерживаться ряда правил, чтобы сохранить пищу для безопасного употребления. В частности:

Поддерживайте температуру в холодильнике – 4 градуса или ниже. Для морозильной камеры – ноль градусов или ниже.

Заморозьте контейнеры с водой. Это поможет сберечь пищу, если придется вынимать ее из холодильника.

Купите сухой или блочный лед.

После отключения электроэнергии следует держать дверцы холодильника и морозилки закрытыми. Так, в холодильнике продукты остаются безопасными в течение 4 часов, в полной морозилке – 48 часов.

Если электроэнергии нет более 4 часов, рекомендуют поместить лед к продуктам в холодильник.

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Эксперты подчеркивают, что. Если сомневаетесь, лучше выбросьте. В частности, быстро портятся мясо, рыба, нарезанные фрукты и овощи, яйца, молочные продукты.