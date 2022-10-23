Как сохранить продукты в холодильнике дольше в случае отключения света: советы экспертов
23 октября 2022 , 19:06Читати новину українською
Источник:Центр общественного здоровья
Из-за российских атак по энергетической инфраструктуре, украинцев предупредили о веерных отключениях света. В Центре общественного здоровья утверждают, что замороженные и охлажденные продукты могут быть опасными для употребления.
Эксперты советуют следовать советам, как сохранить пищу, когда нет света. Об этом пишет 24 канал.
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Что делать, чтобы продукты не испортились
В Центре общественного здоровья рекомендуют придерживаться ряда правил, чтобы сохранить пищу для безопасного употребления. В частности:
- Поддерживайте температуру в холодильнике – 4 градуса или ниже. Для морозильной камеры – ноль градусов или ниже.
- Заморозьте контейнеры с водой. Это поможет сберечь пищу, если придется вынимать ее из холодильника.
- Купите сухой или блочный лед.
- После отключения электроэнергии следует держать дверцы холодильника и морозилки закрытыми. Так, в холодильнике продукты остаются безопасными в течение 4 часов, в полной морозилке – 48 часов.
- Если электроэнергии нет более 4 часов, рекомендуют поместить лед к продуктам в холодильник.
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