Как сохранить продукты в холодильнике дольше в случае отключения света: советы экспертов

23 октября 2022 , 19:06
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Источник:

Центр общественного здоровья

Из-за российских атак по энергетической инфраструктуре, украинцев предупредили о веерных отключениях света. В Центре общественного здоровья утверждают, что замороженные и охлажденные продукты могут быть опасными для употребления.

Эксперты советуют следовать советам, как сохранить пищу, когда нет света. Об этом пишет 24 канал.

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Что делать, чтобы продукты не испортились

В Центре общественного здоровья рекомендуют придерживаться ряда правил, чтобы сохранить пищу для безопасного употребления. В частности:

  • Поддерживайте температуру в холодильнике – 4 градуса или ниже. Для морозильной камеры – ноль градусов или ниже.
  • Заморозьте контейнеры с водой. Это поможет сберечь пищу, если придется вынимать ее из холодильника.
  • Купите сухой или блочный лед.
  • После отключения электроэнергии следует держать дверцы холодильника и морозилки закрытыми. Так, в холодильнике продукты остаются безопасными в течение 4 часов, в полной морозилке – 48 часов.
  • Если электроэнергии нет более 4 часов, рекомендуют поместить лед к продуктам в холодильник.
Обратите внимание! Эксперты подчеркивают, что ни в коем случае не стоит пробовать еду по вкусу, чтобы проверить ее безопасность. Если сомневаетесь, лучше выбросьте. В частности, быстро портятся мясо, рыба, нарезанные фрукты и овощи, яйца, молочные продукты.

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Автор: Юлія Лобурак