Як захистити та покращити здоровʼя очей влітку: поради офтальмологині

Літо – пора рокує, яка, мабуть, найбільше впливає на наші очі і йдеться не лише про позитивний вплив. Пояснюємо, як їх захистити та отримати якнайбільше користі вже цього сезону.

Довгий світловий день, багато фруктів і зелені, краєвиди тішать і підносять настрій. Які ж тут можуть бути мінуси? А згадайте про спеку, жагуче сонце, пилові бурі, цвітіння липи й амброзії. Як це все впливає на очі 24 Каналу розповіла лікарка-офтальмолог клініки "Ексімер" в Києві Надія Лисенко.

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Позитивний вплив літа на очі

Літо у багатьох асоціюється з відпусткою, вилазками на природу та активним відпочинком. Це і є найбільший плюс, у тому числі й для очей.

Заспокійливий ефект. Споглядання зелених пейзажів позитивно впливає на вегетативну систему та зорові аналізатори. Тому частіше виходьте на двір або хоча б дивіться у вікно на газон з травичкою й дерева, щоб вгамувати втому.

Надія Лисенко "Крім цілющої сили зеленого кольору, тут діє принцип зміни акомодації: коли милуєтеся краєвидом, то переводите зір з близької відстані на дальню і навпаки. Завдяки цьому м’язи ока розслаблюються, що допомагає позбутися спазмів і запобігти погіршенню зору."

Профілактика короткозорості. Про користь прогулянок на свіжому повітрі відомо всім. Але це стосується не лише органів дихання та нервової системи. Американськими вченими доведено, що двогодинне перебування на природі зменшує ризик розвитку міопії в дітей та знімає спазм очних м’язів.

Тож щоденний моціон є безплатними ліками. Виходьте разом з дітьми, катайтеся на велосипеді, грайте у бадмінтон (так, до речі, тренується акомодація), виїжджайте на пікніки, в ліс, на річку – доки тепло й довгий світловий день, використовуйте ці переваги на повну.

Покращення обміну речовин у структурах ока. Ми є те, що ми їмо. Цю фразу приписують багатьом древнім філософам – Гіппократу, Лі Бао. Неважливо, хто це сказав, головне – суть. Завдяки літньому різноманіттю є змога збагатити свій організм корисними мікро- й макроелементами.

Для очей найкориснішими речовинами є вітаміни С, А, Е, мідь, цинк, поліненасичені жирні кислоти та пігменти – лютеїн і зеаксантин. Отже, складайте раціон з кольорових продуктів – зелених і листових овочів (шпинат, горошок, спаржа, броколі), моркви, яскравих ягід і плодів – полуниці, смородини, яблук, абрикосів, малини.

Негативний вплив літа на очі

Опіки й новоутворення. Сонце, крім природного вироблення вітаміну D, який є дуже важливим для здоров’я, має і негативний вплив. Коли сонячне світло відбивається від води, піску або інших поверхонь в очі, це може призвести до дуже болісного стану – фотокератиту. Також промені здатні спровокувати запалення або розвиток утворень на повіках, спричинити захворювання слизової оболонки або пошкодити рогівку.

Надія Лисенко "Опіки, фотокератит, дистрофія чи дегенерація макулярної ділянки сітківки, помутніння кришталика є зворотним боком дії сонячних променів."

Що робити? Тож користуйтеся справжніми сонцезахисними окулярами (маркування UV-B 400 або UV-protection) з великою оправою – так буде додатково захищена й зона навколо очей. Краще обирати лінзи зі сплаву скла та пластику, а перевіряти справжність УФ-фільтрів на лазерному приладі в оптиці. Пам’ятайте і про необхідність сонцезахисних засобів.

Сухість. Причинами цього стає спека та й засіб від неї – кондиціонер. З’являються різі негативні симптоми: печіння, відчуття піску. Якщо довго ігнорувати такі симптоми, можна проґавити розвиток синдрому сухого ока.

Що робити? Щоб цього не сталося, використовуйте зволожувальні краплі на основі гіалуронової кислоти, зволожувач повітря в кімнаті; не забувайте про моргання під час роботи за комп’ютером, прогулянки на свіжому повітрі.

Але найголовніше при появі негативних симптомів – вчасний візит до офтальмолога. Він дослідить причину сухості очей, визначивши кількість сльози, що виробляється, та стабільність слізної плівки, і призначить лікування, якщо воно потрібне. Наприклад, ІРL-терапію, за якої розігріваються мейбомієві залози, що стимулює природне вироблення сльози.

Запальні процеси. Пилові бурі, забруднення повітря через літній смог та нечасті дощі, купання в басейнах, брудні руки, якими витираємо піт від спеки, стають причинами різноманітних запалень – від блефариту (повіки) до кон’юнктивіту (слизові оболонки) чи кератиту (рогівка).

Почервоніння, свербіж, сльозотеча, біль – так проявляється ефект, що має назву "очі плавця". Водне середовище басейну може бути жорстким для очей. Хімікати, що використовуються для його очищення, зокрема хлор, впливають на природну слізну плівку, яка забезпечує необхідну вологість та здоров’я очей.

Що робити? Отже, носіть окуляри для плавання та промийте повіки прісною водою, тільки-но вийдете з басейну. Тим, хто носить лінзи, важливо дотримуватися правила: не плавати з ними у басейні або відразу після купання зняти їх (використовувати одноденні лінзи).

У разі потрапляння пилу, вимийте порошинку звичайною водою від зовнішнього кута до внутрішнього, якщо немає змоги – закрапайте рясно зволожувальними краплями (їх влітку краще завжди мати при собі). Увечері ретельно очищуйте очі й ділянку навколо, особливо якщо нанесений макіяж. Для цього застосовуйте косметичні засоби чи гігієнічні офтальмологічні серветки.

Надія Лисенко "Коли запалення все ж почалося, не лікуйтеся самі, покажіться офтальмологу, який призначить правильну терапію."

Алергічні реакції. Влітку активно пилкують трави, бур’яни та дерева. Амброзія, липа, клен, злакові, полин – часті винуватці появи свербежу, сльозотечі, почервоніння очей. Додайте укуси комах та реакцію на запах хлору для любителів відпочити біля басейну.

Що робити? Щоб нормально почуватися, приймайте антигістамінну терапію: внутрішньо – протиалергічні ліки, місцево – краплі. Уникайте чинників, що провокують алергію, частіше робіть вологе прибирання вдома

Травматизація. Пікніки, робота на дачі, активні ігри можуть призвести до травми ока. Якщо таке трапилося, не зволікайте з візитом до офтальмолога. Краще перестрахуватися, але зберегти зір та здоров’я очей. Будьте обачні: використовуйте захисні окуляри чи маски, коли працюєте зі зварюванням, газонокосаркою, болгаркою або граєте, наприклад, в теніс.

Що робити?