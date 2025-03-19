Коли і як вводити прикорм для малюків: поради педіатрині

Введення прикорму – це важливий та цікавий етап у розвитку малюка, хоча для багатьох мам він може супроводжуватися стресом через брак знань.

У свіжому епізоді програми "Хочу бути мамою" на YouTube-каналі Люкс ФМ ведуча Таня Лі разом із педіатеркою і консультанткою з грудного вигодовування та сну Катериною Погореловою обговорили, коли і як починати прикорм, а також як діяти, якщо малюк відмовляється від їди.

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Коли та як починати введення прикорму

За рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я, оптимальний час для початку прикорму – це 6 місяців. У цей період дитина фізіологічно готова до нового типу їжі. До досягнення цього віку всі потреби малюка в енергії, білках, макро- та мікронутрієнтах задовольняються грудним молоком або молочною сумішшю.

Після шести місяців ці потреби молоко чи суміш забезпечують лише частково, і прикорм стає важливим доповненням до раціону.

Прикорм не замінює основне годування, а є додатковою їжею, яку поступово вводять у життя малюка. За словами Катерини Погорелової, прикорм варто починати не з овочів, а з продуктів, багатих на залізо, таких як м’ясо або каші. Це допоможе зробити процес знайомства з їжею корисним для дитини.

Під час прикорму їжа має бути у вигляді пюре або м’яких брусочків, які легко розминаються між пальцями.

Готові чи домашні страви для прикорму

Ще одне дискусійне питання – чи варто використовувати готове пюре з баночок, чи готувати їжу вдома. Як зазначає педіатр, обидва варіанти є прийнятними, і вибір залежить від зручності батьків та їхнього способу життя.

Що робити, якщо малюк відмовляється від прикорму

Якщо дитина не хоче їсти прикорм, варто спочатку розібратися в причинах. Ось кілька рекомендацій:

Змініть час для їжі. Якщо малюк нещодавно поїв грудного молока чи суміші, він може бути не готовий до додаткової їжі. Важливо вибрати момент, коли дитина не голодна, але й не переїла, а також перебуває в гарному настрої. Вводьте прикорм у першій половині дня, щоб мати можливість відстежити можливі алергічні реакції. Зверніть увагу на положення дитини. Вона має зручно сидіти під час їжі. Не пропонуйте малюку один і той самий продукт тривалий час. Вводьте різноманітні страви.

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