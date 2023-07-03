Як врятувати людину, що тоне

Володіння прийомами та методами надання допомоги людині, яка тоне, є надзвичайно важливою навичкою. Це може допомогти вам врятувати життя близьких людей.

В більшості випадків, щоб врятувати людину, яка тоне, ви маєте плавати добре, володіти навичками першої допомоги та діяти швидко і рішуче. Тому передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим – бережіть власне життя, не ризикуйте ним.

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Як витягнути людини з води

Покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники.

Але якщо ви вирішили рятувати людину самостійно, то дотримуйтесь чітких правил. Коли ви наближаєтеся до потопаючої особи, враховуйте силу потоку води, напрямок вітру, відстань до берега. Спробуйте заспокоїти людину, яка тоне, коли підпливаєте до неї. Якщо вона може самостійно рухатись, попросіть триматися за ваші плечі. Але якщо вона втратила контроль над своїми діями, дійте рішуче. Схопіть людину так, щоб вона не могла завадити рухатись вам.

Підпливши до потопаючого, зануртесь під нього і захопіть його, використовуючи один з прийомів (наприклад, за волосся), і тягніть до берега. Якщо потопаючий схопив вас за руки, ноги або шию, негайно зануртесь під воду – інстинкт самозбереження змусить потерпілого вас відпустити.

Коли людину дістали з води, основну увагу потрібно звернути на колір шкіри, дихання, серцеву діяльність, рефлекси очей, ширину зіниць. Допомога надається залежно від його стану.

Якщо можливо, негайно зателефонуйте за номером "103" для виклику швидкої медичної допомоги і продовжуйте надавати допомогу людині до прибуття медиків.

Як надати першу допомогу людині, яка ледь не потонула

Швидко очистіть верхні дихальні шляхи від піску, мулу та водоростей. Станьте на праве коліно, покладіть потерпілого обличчям вниз на своє ліве стегно і натисніть лівим передпліччям на спину, щоб видалити воду та інші предмети з дихальних шляхів. Одночасно очистіть порожнину рота пальцями правої руки.

Стимулюйте корінь язика та глотку пальцями, щоб викликати блювання, це сприятиме відновленню життєвих функцій.

Покладіть потерпілого на спину з відкинутою назад головою, щоб забезпечити відкриття дихальних шляхів. Можна використовувати валик з одягу або дитячий рятувальне коло для цього.

Протягом 5 секунд перевірте, чи є дихання.

Якщо дихання відсутнє, починайте здійснювати штучну вентиляцію легень методом "з рота в рот".

Протягом 10 секунд перевірте наявність пульсу на сонній артерії.

Якщо пульс відсутній, проводьте непрямий масаж серця разом зі штучною вентиляцією легень. На кожне вдування повітря робіть 5 натискань на грудну клітину в районі серця. Повторюйте цей цикл.

Не залишайте постраждалого наодинці. За можливості накрийте його сухою теплою ковдрою і дочекайтеся прибуття медиків.