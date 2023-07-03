Как спасти тонущего человека

Владение приемами и методами оказания помощи тонущему человеку является чрезвычайно важным навыком. Это может помочь вам спасти жизнь близких людей.

В большинстве случаев, чтобы спасти тонущего человека, вы должны плавать хорошо, владеть навыками первой помощи и действовать быстро и решительно. Поэтому прежде всего важно убедиться, что спасение других не повредит вам самим – берегите свою жизнь, не рискуйте ею.

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Как вытащить человека из воды

Призовите на помощь, если не уверены в собственных силах. Помните, что оказывать первую помощь в воде могут только опытные спасатели.

Но если вы решили спасать человека самостоятельно, то соблюдайте четкие правила. Когда вы приближаетесь к тонущему лицу, учитывайте силу потока воды, направление ветра, расстояние до берега. Попробуйте успокоить тонущего человека, когда подплываете к нему. Если она может двигаться самостоятельно, попросите держаться за ваши плечи. Но если она потеряла контроль над своими действиями, действуйте решительно. Схватите человека так, чтобы он не мог помешать вам двигаться.

Подплыв к тонущему, погрузитесь под него и захватите его, используя один из приемов (например, за волосы), и тяните к берегу. Если тонущий схватил вас за руки, ноги или шею, немедленно погрузитесь под воду – инстинкт самосохранения заставит потерпевшего отпустить вас.

Когда человека достали из воды, основное внимание следует обратить на цвет кожи, дыхание, сердечную деятельность, рефлексы глаз, ширину зрачков. Помощь оказывается в зависимости от состояния.

Если возможно, немедленно позвоните по номеру "103" для вызова скорой помощи и продолжайте оказывать помощь человеку до прибытия медиков.

Как оказать первую помощь едва не утонувшему человеку

Быстро очистите верхние дыхательные пути от песка, ила и водорослей. Встаньте на правое колено, положите пострадавшего лицом вниз на свое левое бедро и нажмите левым предплечьем на спину, чтобы удалить воду и другие предметы с дыхательных путей. Одновременно очистите полость рта пальцами правой руки.

Стимулируйте корень языка и глотку пальцами, чтобы вызвать рвоту, это будет способствовать восстановлению жизненных функций.

Уложите пострадавшего на спину с откинутой назад головой, чтобы обеспечить открытие дыхательных путей. Можно использовать валик из одежды или детский спасательный круг для этого.

В течение 5 секунд проверьте, есть ли дыхание.

Если дыхание отсутствует, начинайте осуществлять искусственную вентиляцию легких методом "изо рта в рот".

В течение 10 секунд проверьте пульс на сонной артерии.

Если пульс отсутствует, производите непрямой массаж сердца вместе с искусственной вентиляцией легких. На каждое вдувание воздуха производите 5 нажатий на грудную клетку в районе сердца. Повторяйте этот цикл.

Не оставляйте пострадавшего наедине. По возможности накройте его сухим теплым одеялом и дождитесь прибытия медиков.