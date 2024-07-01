Чи є користь від масок для волосся

Маски здатні покращити зовнішній вигляд волосся і зменшити страждання при розчісуванні. Деякі з них здатні проникати всередину волосся і знижувати кількість води, що ним поглинається – це запобігає "набуханню" і пошкодженню.

Поки одні скуповують баночки у професійних магазинах, інші вірять у силу яйця та гірчиці, а хтось готовий випробовувати на собі будь-що, аби локони були як у рекламі – густі та шовковисті.

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Що впливає на стан волосся

Вік – старіння впливає на текстуру та густоту волосся.

Гормони – при порушенні роботи щитоподібної залози волосся нерідко стає тоншим і починає випадати.

Генетика – визначає колір, густоту, текстуру та чутливість волосся до гормонального фону.

Харчування – дефіцит вітамінів і мінералів у раціоні може стати причиною тьмяного і тонкого волосся.

Стрес – стрес може порушити цикл росту волосся, через що фаза випадання затягується.

Середовище – забрудненість повітря, вплив ультрафіолету або екстремально холодних температур негативно впливають на волосся.

Стайлінг – агресивні хімічні засоби, часте використання фенів і прасок теж безслідно не пройдуть.

На вік та генетику маска вплинути не може. здоров'я, проблеми зі здоровʼя нею теж не поправиш. Але інші чинники частково можна виправити за допомогою догляду.

В яких випадках допомагають маски для волосся

Маски на основі мінеральних та рослинних олій дійсно можуть захистити волосся від пошкодження. Деякі з них здатні проникати всередину волосся і знижувати кількість води, що ним поглинається – це запобігає пошкодженню.

Крім того, олійки можуть заповнювати простір між лусочками зовнішнього шару волосся – кутикули – і таким чином захищати його від попадання різних агресивних речовин. Вважається, що регулярне застосування масок на основі олій знижує ламкість волосся.

В одному дослідженні вивчали ефект трьох олій — мінеральної, соняшникової та кокосової — на здоров'я волосся. Ось що з'ясували:

Кокосова олія: виявилося єдиною, яка зменшує втрату білка як для пошкодженого, так і для неушкодженого волосся при використанні до і після миття. Можливо, це завдяки "спорідненості" складу білків волосся та низької молекулярної маси, шляхом чого засіб проникає всередину волосяного стрижня.

виявилося єдиною, яка зменшує втрату білка як для пошкодженого, так і для неушкодженого волосся при використанні до і після миття. Можливо, це завдяки "спорідненості" складу білків волосся та низької молекулярної маси, шляхом чого засіб проникає всередину волосяного стрижня. Соняшникова олія: не досягає середнього шару волосся – кортексу. При цьому соняшникова та мінеральна олії здатні створювати ефект плівки та адсорбуватися на поверхні зовнішнього шару. Це додає волоссю блиск і зменшує тертя, а значить дозволяє уникнути пошкодження.

не досягає середнього шару волосся – кортексу. При цьому соняшникова та мінеральна олії здатні створювати ефект плівки та адсорбуватися на поверхні зовнішнього шару. Це додає волоссю блиск і зменшує тертя, а значить дозволяє уникнути пошкодження. Мінеральна олія: також не проникає всередину волосся, але окремі дослідження показують, що воно знижує ризик формування посічених кінчиків, надає волоссю блиск і полегшує розчісування.

Виходить, маски на основі масел дійсно захищають волосся, роблять його більш слухняним і блискучим. Вони немов "змащують" стрижень волосся і створюють на його поверхні захисну плівку.

Коли маска не допоможе

Маски не здатні прискорити ріст волосся і найчастіше не допомагають зупинити випадання, особливо якщо причина в генетиці або загальному стані здоров'я. Маски не "вилікують" кінчики, що вже січуться, а тільки замаскують їх, але іноді вони можуть знизити ризик перетину волосся далі.