Есть ли польза от масок для волос

Маски способны улучшить внешний вид волос и уменьшить страдания при расчесывании. Некоторые из них способны проникать внутрь волос и снижать количество поглощаемой ими воды, что предотвращает "набухание" и повреждение.

Пока одни скупают баночки в профессиональных магазинах, другие верят в силу яйца и горчицы, а кто-то готов испытывать на себе что угодно, лишь бы локоны были как в рекламе – густые и шелковистые.

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Что влияет на состояние волос

Возраст – старение влияет на текстуру и густоту волос.

Гормоны – при нарушении работы щитовидной железы волосы нередко становятся тоньше и начинают выпадать.

Генетика – определяет цвет, густоту, текстуру и чувствительность волос к гормональному фону.

Питание – дефицит витаминов и минералов в рационе может стать причиной тусклых и тонких волос.

Стресс – стресс может нарушить цикл роста волос, из-за чего фаза выпадения затягивается.

Среда – загрязненность воздуха, воздействие ультрафиолета или экстремально холодных температур негативно влияют на волосы.

Стайлинг – агрессивные химические средства, частое использование фенов и утюжков тоже бесследно не пройдут.

На возраст и генетику маска повлиять не может. здоровье, проблемы со здоровьем ею тоже не поправишь. Но другие факторы частично можно исправить с помощью ухода.

В каких случаях помогают маски для волос

Маски на основе минеральных и растительных масел действительно могут защитить волосы от повреждения. Некоторые из них способны проникать внутрь волос и снижать количество воды, что им поглощается – это предотвращает повреждение.

Кроме того, масла могут заполнять пространство между чешуйками внешнего слоя волос – кутикулы – и таким образом защищать его от попадания различных агрессивных веществ. Считается, что регулярное применение масок на основе масел снижает ломкость волос.

В одном исследовании изучали эффект трех масел - минерального, подсолнечного и кокосового - на здоровье волос. Вот что выяснили:

Кокосовое масло: оказалось единственным, которое уменьшает потерю белка как для поврежденных, так и для неповрежденных волос при использовании до и после мытья. Возможно, это благодаря "родству" состава белков волос и низкой молекулярной массы, за счет чего средство проникает внутрь волосяного стержня.

оказалось единственным, которое уменьшает потерю белка как для поврежденных, так и для неповрежденных волос при использовании до и после мытья. Возможно, это благодаря "родству" состава белков волос и низкой молекулярной массы, за счет чего средство проникает внутрь волосяного стержня. Подсолнечное масло: не достигает среднего слоя волос – кортекса. При этом подсолнечное и минеральное масла способны создавать эффект пленки и адсорбироваться на поверхности внешнего слоя. Это придает волосам блеск и уменьшает трение, а значит позволяет избежать повреждения.

не достигает среднего слоя волос – кортекса. При этом подсолнечное и минеральное масла способны создавать эффект пленки и адсорбироваться на поверхности внешнего слоя. Это придает волосам блеск и уменьшает трение, а значит позволяет избежать повреждения. Минеральное масло: также не проникает внутрь волос, но отдельные исследования показывают, что оно снижает риск формирования секущихся кончиков, придает волосам блеск и облегчает расчесывание.

Получается, маски на основе масел действительно защищают волосы, делают их более послушными и блестящими. Они словно "смазывают" стержень волос и создают на его поверхности защитную пленку.

Когда маска не поможет

Маски не способны ускорить рост волос и чаще всего не помогают остановить выпадение, особенно если причина в генетике или общем состоянии здоровья. Маски не "вылечат" уже секущиеся кончики,, а только замаскируют их, но иногда они могут снизить риск сечения волос дальше.