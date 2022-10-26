Як українська медицина постраждала за час великої війни: від чого залежить час на відновлення

Найбільше постраждала медицина під час перших місяців війни. Тоді росіяни думали, що швидко все окупують, не стримувалися й робили все, що могли.

Про це для 24 каналу розповів Павло Ковтонюк – співзасновник Українського центру охорони здоров'я.

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"Саме тоді вони зруйнували найбільше медзакладів та вчинили атак на медичний персонал. Окупанти застосували всі різновиди атак, які тільки передбачені в міжнародному гуманітарному праві", – зазначив Ковтонюк.

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Політика Росії

Український центр охорони здоров'я створив звіт, де наполягає на тому, що треба дивитися не лише на окремі випадки атак і їх розслідувати, а на масштаб. Ковтонюк наголосив, що масштаб критичний і показує, що це була цілеспрямована політика Росії, а не ініціатива окремих офіцерів, солдатів чи пілотів.

Зараз відбувається менше руйнувань, завдяки нашим Збройним Силам. Це не тому, що Росія змінилася. Ми просто їм не даємо, – сказав експерт.

За його словами, на територіях, де є активні бойові дії, продовжуються руйнування й ушкодження лікарень. Зокрема, це відбувається у Миколаєві, Харкові. Ковтонюк розповів, що у Херсоні лікарні просто використовують у злочинний спосіб, не допускають людей до отримання допомоги, змушують медиків лікувати російських військових.

Наслідки відчуємо згодом

Ковтонюк наголосив – ми не знаємо, скільки триватиме війна. Вона може бути затяжною й це теж створює загрози для медицини. Мовиться не про фізичне знищення галузі, а про те, що Україна не змогла в повному обсязі надавати медичні послуги в умовах тяжкої економічної ситуації.

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Експерт пояснив, що держава не може покрити всі ліки, необхідні людям з клінічними серйозними хворобами. Відтак, вони купують ліки за свої гроші, а з подорожчанням медикаментів, люди просто відмовлятимуться від лікування і шукати менш якісні аналоги.

"У росіян одна мета – вони хочуть, щоб нас не було, тому роблять так, щоб нам було тут погано жити. Нам треба вистояти й витримати", – додав Ковтонюк.

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