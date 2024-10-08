Чому виникає алергія та чи може вона з'явитись раптово

Алергія може бути вроджена, а може бути набутою. На це впливає генетика, навколишнє середовище та навіть захворювання, які впливають на роботу імунної системи.

Генетичний та зовнішній фактор

Ми можемо народитися з певними генами, які роблять нашу імунну систему схильною до алергії. Ці гени можуть змінювати свою активність – бути вимкненими деякий час, а потім вмикатися, пише Mayo Clinic.

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На наш імунітет також впливає навколишнє середовище — те, чим ми дихаємо та їмо, з чим контактуємо, як і чим лікуємося. Наприклад, якщо у людини лікарська алергія, перш за все варто звертати увагу на біологічно активні добавки – вони є дуже агресивними алергенами.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Як з алергією пов'язані нерви

Наша нервова, імунна та ендокринна системи перебувають у тісній взаємодії. Психологічний стан людини може впливати на тяжкість перебігу її алергічного захворювання, на частоту загострень.

Наприклад, бувають люди, у яких хронічна кропив'янка повністю зникає, коли вони йдуть у відпустку, і повертається, коли вони виходять на роботу. Проте не можна зводити алергію виключно до феноменів нашої нервової системи, ніби "перестанеш нервувати – і все мине". Це так не працює.

Чи може алергія виникнути абсолютно раптово

Алергія на анестетики або виникає при знайомстві з ними, або ні. Є ліки, на які алергія може виникнути з часом, наприклад, нестероїдні протизапальні засоби. Частіше це трапляється при хронічному поліпозному риносинуситі, особливо в поєднанні з бронхіальною астмою.

До алергії на пилок з часом може додатися перехресна харчова алергія. Людина з алергією на амброзію починає реагувати на диню свербежем у роті та подразненням у горлі через схожість молекул амброзії та дині. Такий самий зв’язок є між полином і гірчицею, березою і яблуками.

Дихальна алергія може виникнути в будь-який момент життя. Для цього мають збігтися підвищена проникність слизової оболонки, концентрація алергенів, активація імунітету та інші фактори, які ще не відомі науковцям.