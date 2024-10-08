Почему возникает аллергия и может ли она появиться внезапно

Аллергия может быть врожденная, а может быть приобретенной. На это влияет генетика, окружающая среда и даже заболевания, которые влияют на работу иммунной системы.

Генетический и внешний фактор

Мы можем родиться с определенными генами, которые делают нашу иммунную систему склонной к аллергии. Эти гены могут менять свою активность – быть выключенными некоторое время, а затем включаться, пишет Mayo Clinic.

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На наш иммунитет также влияет окружающая среда - то, чем мы дышим и едим, с чем контактируем, как и чем лечимся. Например, если у человека лекарственная аллергия, прежде всего стоит обращать внимание на биологически активные добавки – они являются очень агрессивными аллергенами.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Как с аллергией связаны нервы

Наша нервная, иммунная и эндокринная системы находятся в тесном взаимодействии. Психологическое состояние человека может влиять на тяжесть течения его аллергического заболевания, на частоту обострений.

Например, бывают люди, у которых хроническая крапивница полностью исчезает, когда они уходят в отпуск, и возвращается, когда они выходят на работу. Однако нельзя сводить аллергию исключительно к феноменам нашей нервной системы, будто "перестанешь нервничать – и все пройдет". Это так не работает.

Может ли аллергия возникнуть совершенно внезапно

Аллергия на анестетики или возникает при знакомстве с ними, или нет. Есть лекарства, на которые аллергия может возникнуть со временем, например, нестероидные противовоспалительные средства. Чаще это случается при хроническом полипозном риносинусите, особенно в сочетании с бронхиальной астмой.

К аллергии на пыльцу со временем может добавиться перекрестная пищевая аллергия. Человек с аллергией на амброзию начинает реагировать на дыню зудом во рту и раздражением в горле из-за сходства молекул амброзии и дыни. Такая же связь есть между полынью и горчицей, березой и яблоками.

Дыхательная аллергия может возникнуть в любой момент жизни. Для этого должны совпасть повышенная проницаемость слизистой оболочки, концентрация аллергенов, активация иммунитета и другие факторы, которые еще не известны ученым.