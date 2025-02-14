Знайшли простий та дієвий спосіб сформувати у дитини потрібні смакові вподобання

На пізніх термінах вагітності у батьків є можливість закласти у дитини основи правильних смакових уподобань. Дослідники встановили, що новонароджені позитивно реагують на запахи тих продуктів, які їхні матері вживали в кінці вагітності.

У 2022 році ті ж вчені за допомогою 4D-ультразвуку з’ясували, що вираз обличчя плоду змінюється залежно від того, яку їжу з’їла вагітна жінка на пізньому терміні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Appetite.

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Нове дослідження смакових вподобань

У новому експерименті вчені досліджували 16 хлопчиків і 16 дівчаток, починаючи з 36 тижня вагітності їхніх матерів і до досягнення малюками приблизно тритижневого віку. Вагітних жінок поділили на дві групи: одна частина жінок приймала капсули з морквяним порошком, інша – з порошком капусти.

Після народження, коли малюки досягли віку близько трьох тижнів, їм підносили ватні тампони, змочені соком моркви, капусти або водою. Реакції немовлят фіксувалися на відео.

Як сформувати смаки дитини

Наш аналіз виразів обличчя новонароджених показує, що вони позитивно реагують на запахи продуктів, які їхні матері вживали в останні місяці вагітності,

– розповіла професорка Надя Райсланд, яка очолювала це дослідження.

Вчені також пояснили, що такий ефект виникає через те, що плід сприймає запахи через проковтування та вдихання амніотичної рідини.

Це доводить, що формування харчових уподобань починається набагато раніше, ніж вважалося. Якщо включати певну їжу в раціон на ранніх етапах, це може сприяти формуванню більш здорових харчових звичок у дітей.

Однак автори дослідження визнають обмеженість дослідження. У роботі не була передбачена контрольна група, не враховано післяпологовий смаковий досвід малюків (наприклад, молочні суміші), а всі учасниці дослідження були білими британками. На цей час стаття відкликана для внесення уточнень.

Проте вчені планують продовжити дослідження, оскільки ідея формування харчових звичок ще до народження дитини викликає значний науковий інтерес.

"Плід не тільки відчуває смак їжі, яку вживає мати, але й запам’ятовує її, реагуючи на неї ще перебуваючи в утробі, а потім зберігає цю реакцію і після народження. Таким чином, майбутні матері, самі того не підозрюючи, стають першими вчителями своїх дітей, формуючи їхні ранні спогади про смаки і запахи", – підкреслює професор Бенуа Шаль з Національного наукового центру при Університеті Бургундії, Франція.