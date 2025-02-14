Нашли простой и действенный способ сформировать у ребенка нужные вкусовые предпочтения

На поздних сроках беременности у родителей есть возможность заложить у ребенка основы правильных вкусовых предпочтений. Исследователи установили, что новорожденные положительно реагируют на запахи тех продуктов, которые их матери употребляли в конце беременности.

В 2022 году те же ученые с помощью 4D-ультразвука выяснили, что выражение лица плода меняется в зависимости от того, какую пищу съела беременная женщина на позднем сроке, п сообщает 24 Канал со ссылкой на Appetite.

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Новое исследование вкусовых предпочтений

В новом эксперименте ученые исследовали 16 мальчиков и 16 девочек, начиная с 36 недели беременности их матерей и до достижения малышами примерно трехнедельного возраста. Беременных женщин поделили на две группы: одна часть женщин принимала капсулы с морковным порошком, другая – с порошком капусты.

После рождения, когда малыши достигли возраста около трех недель, им подносили ватные тампоны, смоченные соком моркови, капусты или водой. Реакции младенцев фиксировались на видео.

Как сформировать вкусы ребенка

Наш анализ выражений лица новорожденных показывает, что они положительно реагируют на запахи продуктов, которые их матери употребляли в последние месяцы беременности,

– рассказала профессор Надя Райсланд, которая возглавляла это исследование.

Ученые также объяснили, что такой эффект возникает из-за того, что плод воспринимает запахи через проглатывание и вдыхание амниотической жидкости.

Это доказывает, что формирование пищевых предпочтений начинается гораздо раньше, чем считалось. Если включать определенную пищу в рацион на ранних этапах, это может способствовать формированию более здоровых пищевых привычек у детей.

Однако авторы исследования признают ограниченность исследования. В работе не была предусмотрена контрольная группа, не учтен послеродовой вкусовой опыт малышей (например, молочные смеси), а все участницы исследования были белыми британками. В настоящее время статья отозвана для внесения уточнений.

Однако ученые планируют продолжить исследование, поскольку идея формирования пищевых привычек еще до рождения ребенка вызывает значительный научный интерес.

"Плод не только чувствует вкус пищи, которую употребляет мать, но и запоминает ее, реагируя на нее еще находясь в утробе, а затем сохраняет эту реакцию и после рождения. Таким образом, будущие матери, сами того не подозревая, становятся первыми учителями своих детей, формируя их ранние воспоминания о вкусах и запахах", – подчеркивает профессор Бенуа Шаль из Национального научного центра при Университете Бургундии, Франция.