Як обрати тонометр та чим вони відрізняються

Тонометр — це пристрій для вимірювання артеріального тиску людини. Вони бувають різних видів, тому розібратися, який вам підійде найкраще, не просто.

Переваги самостійного вимірювання тиску

Лікарі радять людям, які страждають на гіпертонію, регулярно вимірювати артеріальний тиск в домашніх умовах. Така самостійна моніторингова процедура можлива завдяки використанню домашніх апаратів для вимірювання тиску, адже визначення показників у лікаря відбувається виключно під час візиту. Тому це дозволяє медичному працівнику отримати об'єктивну картину стану здоров'я пацієнта за довший період.

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Щодо придбання тонометра, то воно не вимагає наявності рецепта і здійснюється через аптеки, спеціалізовані торгові точки, онлайн-платформи з продажу медичних пристроїв та інші торговельні мережі. Однак, варто враховувати той факт, що кожен апарат для вимірювання тиску має свій обмежений час служби, після закінчення якого точність показників може бути порушена.

Який тонометр обрати

Існує широкий вибір домашніх тонометрів, в яких можна заплутатися. Найголовніше – переконатися, що пристрій дає точні результати та простий у використанні. В основному тонометри поділяються на дві групи: механічні та електронні.

Механічні (або ручні) тонометри включають манжету, яку надягають на руку, гумову грушу та манометр, який вимірює артеріальний тиск. Також використовується стетоскоп, щоб прослухати пульсацію крові в артерії.

Артеріальний тиск можна побачити на круглому циферблаті манометра, коли голка рухається, а тиск у манжеті підвищується або падає. При правильному використанні такі пристрої вважаються дуже точними, але їх не рекомендується купувати для домашнього використання.

Електронні тонометри також мають манжету, яку можна надіти на руку. Для того, щоб надути її, у деяких пристроях знадобиться гумова кулька. Інші види надуваються автоматично, коли ви натискаєте кнопку. Після надуву манжети тиск буде повільно знижуватися сам по собі. На екрані відображатимуться цифрові показники систолічного та діастолічного артеріального тиску. Після цього манжета сама здувається.

Важливо пам'ятати, що електронний тонометр не покаже точний результат, якщо людина рухається під час його використання. Нерегулярний пульс також зробить показання менш точними. Однак цей тип тонометрів є найкращим вибором для більшості людей.

Наручні тонометри. Тонометри наручні можуть бути менш точними, ніж ті, що використовують манжету. Проблема полягає в тому, що потрібно робити показання, тримаючи руку на рівні серця. Інші позиції можуть вплинути на результати.