Как выбрать тонометр и чем они отличаются

Тонометр – это устройство для измерения АД человека. Они бывают разных видов, поэтому разобраться, какой вам подойдет лучше всего, не просто.

Преимущества самостоятельного измерения давления

Врачи советуют людям, страдающим гипертонией, регулярно измерять артериальное давление в домашних условиях. Такая самостоятельная мониторинговая процедура возможна благодаря использованию домашних аппаратов для измерения давления, ведь определение показателей у врача происходит исключительно во время визита. Поэтому это позволяет медицинскому работнику получить объективную картину состояния здоровья пациента за более длительный период.

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Что касается приобретения тонометра, то оно не требует наличия рецепта и осуществляется через аптеки, специализированные торговые точки, онлайн-платформы по продаже медицинских устройств и другие торговые сети. Однако следует учитывать тот факт, что каждый аппарат для измерения давления имеет свое ограниченное время службы, по истечении которого точность показателей может быть нарушена.

Какой тонометр выбрать

Есть широкий выбор домашних тонометров, в которых можно запутаться. Самое главное – убедиться, что устройство дает точные результаты и просто в использовании. В основном тонометры делятся на две группы: механические и электронные.

Механические (или ручные) тонометры включают манжету, надеваемую на руку, резиновую грушу и манометр, измеряющий артериальное давление. Также используется стетоскоп для прослушивания пульсации крови в артерии.

Артериальное давление можно увидеть на круглом циферблате манометра, когда игла двигается, а давление в манжете повышается или падает. При правильном использовании такие устройства считаются очень точными, но их не рекомендуется покупать для домашнего использования.

Электронные тонометры также имеют манжету, которую можно надеть на руку. Для того, чтобы надуть ее, в некоторых устройствах понадобится резиновый шарик. Другие виды надуваются автоматически при нажатии кнопки. После надува манжеты давление будет медленно снижаться само по себе. На экране отображаются цифровые показатели систолического и диастолического АД. После этого манжета сама сдувается.

Важно помнить, что электронный тонометр не покажет точный результат, если человек двигается при его использовании. Нерегулярный пульс также сделает показания менее точными. Однако этот тип тонометров является лучшим выбором для большинства людей.

Наручный тонометр. Тонометры наручные могут быть менее точными, чем использующие манжету. Проблема состоит в том, что нужно делать показания, держа руку на уровне сердца. Остальные позиции могут повлиять на результаты.