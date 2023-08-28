Як вибрати рюкзак дитині до школи

Збори до школи – це завжди важко: треба купити олівці, зошити в клітинку та в лінійку, а головне, рюкзак – зручний, міцний і з супергероями одночасно.

Розповідаємо, як вибрати рюкзак, який сподобається дитині і не розійдеться швами через пару тижнів. Ось на що варто звернути увагу при покупці.

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Якість

На неякісний рюкзак можуть вказати:

поганий рядок або нещільні нитки. Тут все просто: якщо стібки виляють туди-сюди, а нитки навіть на перший погляд виглядають тонкими – рюкзак швидко порветься;

необроблені відкриті краї тканини вони можуть застрягти в блискавці;

блискавки без тканинних клапанів, – без них вода може потрапити в рюкзак.

Розмір

Якщо купуєте рюкзак учню початкових класів, то вибирайте саме дитячі моделі – дорослі можуть виявитися занадто великими для школяра. Рюкзак повинен закінчуватися приблизно на п'ять сантиметрів вище талії.

Щоправда, навіть у маленький рюкзак можуть поміститися непідйомні підручники на шість уроків та кросівки для фізкультури. Тому важливо враховувати, що вага рюкзака має становити не більше 10 – 20% від ваги дитини. Тяжка сумка викликає нерівномірне навантаження на хребет, через це може з'явитися біль у м'язах та суглобах. А ось зв'язок між вагою портфеля та викривленням хребта вчені поки що не знайшли.

Ширина лямок та наявність ременів

Вузькі лямки можуть впиватися в плечі та ускладнювати кровообіг. Тому найкращий вибір – широкі лямки з м'якою підкладкою. Вони захищають плечі від надмірного навантаження, а носити рюкзак із ними зручніше. Добре, якщо лямки регулюються по довжині, це допомагає підігнати рюкзак під потрібні параметри.

Краще вибирати рюкзак із двома лямками, а не з однією. Якщо дитина носить сумку через плече, її вага розподіляється нерівномірно. Саме тому батьки мають нагадувати дітям, щоби ті не носили рюкзак на одному плечі.

Перед покупкою потрібно приміряти рюкзак, щоб зрозуміти, чи зручно дитині буде його носити. Якщо рюкзак має ремені, потрібно правильно їх відрегулювати: з застебнутим нагрудним ременем руки мають вільно рухатися. По висоті він повинен розташовуватися там, де зручніше дитині. Поясний ремінь має щільно прилягати до тіла, але не тиснути на живіт.

Зовнішній вигляд

Найважливіше правило в цьому пункті – довіртеся своїй дитині. Саме їй носити рюкзак цілий навчальний рік, а може й більше. Тому зовні рюкзак має подобатися насамперед школяреві.

Якщо дитина вибирає рюкзак, з якого стирчать нитки, лише тому, що на ньому зображено персонажа з мультика, потрібно піти на компроміс. Скажіть школяреві, що хочете знайти рюкзак з таким же принтом, але якісніший – той, який не засмутить школяра тим, що порветься за кілька тижнів після покупки.