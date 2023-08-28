Как выбрать рюкзак ребенку в школу

Сборы в школу – это всегда трудно: нужно купить карандаши, тетради в клетку и в линейку, а главное, рюкзак – удобный, крепкий и с супергероями одновременно.

Рассказываем как выбрать рюкзак, который понравится ребенку и не разойдется швами через пару недель. Вот на что следует обратить внимание при покупке.

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Качество

На некачественный рюкзак могут указать:

плохая строчка или неплотные нити. Здесь все просто: если стежки виляют туда-сюда, а нити даже на первый взгляд выглядят тонкими – рюкзак быстро порвется;

необработанные открытые края ткани они могут застрять в молнии;

молнии без тканевых клапанов – без них вода может попасть в рюкзак.

Размер

Если приобретаете рюкзак ученику начальных классов, то выбирайте именно детские модели – взрослые могут оказаться слишком большими для школьника. Рюкзак должен оканчиваться примерно на пять сантиметров выше талии.

Правда, даже в маленьком рюкзаке могут поместиться неподъемные учебники на шесть уроков и кроссовки для физкультуры. Поэтому важно учитывать, что вес рюкзака должен составлять не более 10 – 20% от веса ребенка. Тяжелая сумка вызывает неравномерную нагрузку на позвоночник, поэтому может появиться боль в мышцах и суставах. А вот связь между весом портфеля и искривлением позвоночника ученые пока не нашли.

Ширина лямок и наличие ремней

Узкие лямки могут впиваться в плечи и усложнять кровообращение. Поэтому самый лучший выбор – широкие лямки с мягкой подкладкой. Они предохраняют плечи от чрезмерной нагрузки, а носить рюкзак с ними удобнее. Хорошо если лямки регулируются по длине, это помогает подогнать рюкзак под нужные параметры.

Лучше выбирать рюкзак с двумя лямками, а не с одной. Если ребенок носит сумку через плечо, его вес распределяется неравномерно. Поэтому родители должны напоминать детям, чтобы те не носили рюкзак на одном плече.

Перед покупкой нужно примерить рюкзак, чтобы понять, удобно ли ребенку будет его носить. Если рюкзак имеет ремни, нужно правильно отрегулировать их: с застегнутым нагрудным ремнем руки должны свободно двигаться. По высоте он должен располагаться там, где удобнее ребенку. Поясной ремень должен плотно прилегать к телу, но не давить на живот.

Внешний вид

Самое важное правило в этом пункте – доверьтесь своему ребенку. Именно ей носить рюкзак целый учебный год, а может быть и больше. Поэтому внешне рюкзак должен нравиться, прежде всего, школьнику.

Если ребенок выбирает рюкзак, из которого торчат нити, только потому, что на нем изображен персонаж из мультика, нужно пойти на компромисс. Скажите школьнику, что хотите найти рюкзак с таким же принтом, но более качественный – тот, который не огорчит школьника тем, что порвется через несколько недель после покупки.