Як правильно обрати місце для пікніка

5 травня 2024, 13:54
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Джерело:

Rocky Mountain National Park

Пікнік з друзями або сім'єю на природі – чудове проведення часу в теплу погоду. Нарешті можна зібратися разом, взяти із собою смачну їжу та провести час на свіжому повітрі. Однак важливо пам'ятати про дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Пікнік з мангалом

Головне, про що потрібно подумати при виборі місця для пікніка з мангалом – пожежна безпека. У спеку та теплу погоду ймовірність спалаху лісів та інших природних ділянок значно зростає. Однією з головних причин є необережне використання вогню в побутових цілях.

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  • Уточніть правила свого регіону. У деяких ситуаціях служби пожежної безпеки встановлюють заборони на розведення багаття. Порушення такої заборони загрожуватиме штрафом і спричиняє серйозну небезпеку для навколишнього середовища.
  • Вибирайте спеціально обладнані місця. Наприклад, спеціальні парки з альтанками для пікніка із мангалом.
  • Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Будьте уважні та обережні при приготуванні страв на відкритому вогні та розведенні багаття.
  • Не розводьте багаття у лісі. Особливо – на торф'яних ґрунтах.
  • Попередньо окопайте місце багаття. По можливості розкладіть навколо нього каміння. Це допоможе зупинити розповсюдження вогню. Не розводьте багаття поруч із сухою рослинністю.

Пікнік без мангала

Організація пікніка без мангала – трохи простіше заняття. Найголовніше – залишити після себе чистий простір, прибрати та розсортувати сміття.

З особливою увагою потрібно поставитися до природних заповідників. Заздалегідь уточніть, чи дозволені пікніки на території, яку вибрали.

Яких правил потрібно дотримуватися:

  • Переконайтеся, що після пікніка не залишилося сміття – залишків харчів, пакетів та пляшок.
  • За можливості відсортуйте різні класи відходів для екологічної утилізації.
Автор: Олександр Бевза