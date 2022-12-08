Що буде, якщо жінка вип'є Віагру

"Віагра" – найвідоміший препарат у світі для лікування еректильної дисфункції у чоловіків. Існує міф, що він зможе також збільшити сексуальні бажання у жінок.

Як діє "Віагра"

Діюча речовина "Віагри" – силденафіл – спочатку розробили для лікування стенокардії. При цьому стані серцю не вистачає кисню, а силденафіл розслаблює гладкі м'язи у стінках кровоносних судин та посилює приплив крові.

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Однак з'ясувалося, що приплив крові посилюється і в іншому місці, тому препарат із силденафілом, тобто "Віагру", почали продавати як засіб для потенції. Чоловіки, які страждають на еректильну дисфункцію, приймають "маленьку синю пігулку" приблизно за годину до сексу, щоб вона допомогла отримати і зберегти ерекцію.

Є поширена помилка, що "Віагра" – афродизіак. Це не правда. Будь-який чоловік, який приймає препарат, має бути сексуально збуджений, щоб досягти ерекції.

Як "Віагра" впливає на жінок

"Віагра" майже не впливає на жінок. Тому розпалити полум'я пристрасті не вдасться, бо препарат не впливає на лібідо, а відсутність сексуального потягу – складніший процес, ніж еректильна дисфункція. Але "Віагра" може збільшити приплив крові до клітора та статевих губ піхви, що здатне посилити відчуття. Це може допомогти деяким жінкам з оргазмом, особливо після менопаузи та сухості піхви.

У 2003 році Центр жіночої сексуальної медицини Каліфорнійського університету провів дослідження, в якому брали участь понад 200 жінок у постменопаузі із розладом сексуального збудження. Протягом 12 тижнів вони приймали або "Віагру", або плацебо перед сексуальною активністю. Група, яка приймала "Віагру", повідомила про збільшення чутливості геніталій та підвищення задоволення.

Також немає жодної інформації про довгострокові ефекти, тому незрозуміло, що станеться з жінкою, якщо вона довго прийматиме препарат. Безпека "Віагри" для жінок під час вагітності або грудного вигодовування не вивчалася. Препарат потрапляє в грудне молоко, але поки невідомо, чи він впливає на дітей.