Як зміниться здоров'я вашого серця усього за 8 тижнів рослинної дієти

Перехід на веганську дієту може значно допомогти вашому серцю залишатись здоровим. Нові дані наукові показали, що для того, аби відчути ефект, достатньо всього два місяці.

Дослідження за участі близнюків провели учені Стенфордського університету. Воно охоплює 22 пари однояйцевих близнюків, яких випадковим чином розділили на дві групи.

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Учасники обох груп дотримувались здорового раціоні, який включав овочі, боби, фрукти, цільнозернові продукти, горіхи та насіння. Однак, один із близнюків з кожної пари споживав здорову кількість м'яса.

Експеримент показав, що в учасників, які дотримувалися суворо веганської дієти, знизився рівень інсуліну, у них фіксували зниження ваги і зменшення білка, який пов'язують із серцево-судинними захворюваннями та інсультами.

Деталі дослідження

Упродовж перших 4 тижнів експерименту близнюки отримували раціон на день з інструкціями щодо перекусів, друга частина експерименту передбачала, що учасники продовжать свою дієту самостійно готуючи собі їжу.

В людей, які дотримувалися веганської дієти, поліпшення серцево-судинного здоров'я сягало найвищих показників, включно зі зниженням рівня інсуліну на 20% і зменшенням рівня холестерину ЛПНЩ.

Результати, які ми побачили, підтверджуюють ідею про те, що веганська дієта не тільки позитивно впливає на навколишнє середовище, а й приносить користь здоров'ю людини,

– зауважив професор Крістофер Гарднер, один із авторів дослідження.

Можливі ризики веганської дієти

Попри те, учені попередили про потенційні ризики переходу на суворо рослинну дієту, включно з дефіцитом вітаміну B12.

Наразі науковці зійшлись на тому, що вегани мають бути уважними, що дефіцитів в організмі, а якщо нестача того, чи іншого мікроелемента таки буде, доцільно звернути увагу на добавки, аби уникнути негативних наслідків.