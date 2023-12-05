Как изменится здоровье вашего сердца всего за 8 недель растительной диеты

Переход на веганскую диету может значительно помочь вашему сердцу оставаться здоровым. Новые данные научные показали, что для того чтобы почувствовать эффект, достаточно всего два месяца.

Исследование с участием близнецов провели ученые Стэнфордского университета. Оно охватывает 22 пары однояйцевых близнецов, которых случайным образом разделили на две группы.

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Участники обеих групп придерживались здорового рациона, который включал овощи, бобы, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Однако один из близнецов из каждой пары потреблял здоровое количество мяса.

Эксперимент показал, что у участников, соблюдавших строго веганскую диету, снизился уровень инсулина, у них фиксировали снижение веса и уменьшение белка, связывающегося с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами.

Детали исследования

В течение первых 4 недель эксперимента близнецы получали рацион в день с инструкциями по перекусам, вторая часть эксперимента предполагала, что участники продолжат свою диету самостоятельно готовя себе еду.

У людей, которые соблюдали веганскую диету, улучшение сердечно-сосудистого здоровья достигало самых высоких показателей, включая снижение уровня инсулина на 20% и уменьшение уровня холестерина ЛПНП.

Результаты, которые мы увидели, подтверждают идею о том, что веганская диета не только положительно влияет на окружающую среду, но и приносит пользу здоровью человека.

– заметил профессор Кристофер Гарднер, один из авторов исследования.

Возможные риски веганской диеты

Несмотря на то, ученые предупредили о потенциальных рисках перехода на строго растительную диету, включая дефицит витамина B12.

Ученые сошлись на том, что веганы должны быть внимательными, что дефицитов в организме, а если недостаток того или иного микроэлемента таки будет, целесообразно обратить внимание на добавки, чтобы избежать негативных последствий.