Більше шкоди, ніж користі: дві причини, щоб відмовитись від вечірніх тренувань

Спорт – важлива складова здоров'я. Додавати фізичні навантаження у свій спосіб життя – правильна стратегія, щоб залишатись не лише у гарній формі, активність позитивно впливає і на психологічний стан. Водночас для любителів тренуватись пізно ввечері – у нас погані новини.

Причини відмовитись від спорту ввечері

Є негативні аспекти спорту на ніч, про які вам необхідно знати. Річ у тім, що займатись перед тим, як організм готується до сну, може не зовсім добре впливати на ваше самопочуття.

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Збудження перед сном

Фізичні вправи заряджають тіло енергією і це звісно, добре, але не тоді, коли ви намагаєтеся розслабитися, щоб спати.

Попри те, що останні дослідження показують, що вечірня активність навряд чи вплине на сон для більшості людей, вправи менш ніж за годину до сну можуть позначитись на темпах засинання, загальний час сну, фазі швидкого сну та ефективності сну.

Передусім, так стається тому, що виконуючи вправи пізно ввечері, частоту серцевих скорочень зростає, температуру тіла та обмін речовин – теж, а усе це є сигналом для тіла, що воно має бути активним і вам не потрібно спати.

Тож, якщо ви помітили, що після тренувань у вас є труднощі зі сном, спробуйте тренуватися раніше або зменште інтенсивність нічних занять. Це може бути відновлююча йога, що навпаки сприятиме міцному сну.

Також гарною альтернативою є розтяжка перед сном, це допоможе тілу звільнитися від накопиченої напруги, а ваш сон стане міцнішим, що в майбутньому покращить стан здоров'я.

Менше різноманітності у ваших тренуваннях

Тренування пізно ввечері обмежують різноманітність фізичної активності.

Обираючи вечірні тренування, вам найімовірніше доведеться відмовитися від бігу, або їзди на велосипеді. Ви також можете пропустити групові тренування, які можуть бути організовані упродовж дня.