Больше вреда, чем пользы: две причины, чтобы отказаться от вечерних тренировок

Спорт – важная составляющая здоровья. Добавлять физические нагрузки своим образом жизни – правильная стратегия, чтобы оставаться не только в хорошей форме, активность положительно влияет и на психологическое состояние. Для любителей тренироваться поздно вечером – у нас плохие новости.

Причины отказаться от спорта вечером

Есть отрицательные аспекты спорта на ночь, о которых вам нужно знать. Дело в том, что заниматься перед тем, как организм готовится ко сну, может не совсем хорошо влиять на ваше самочувствие.

Смотрите также Проблема не в витаминах: почему большинство диагнозов "авитаминоз" – это ошибка врачей

Возбуждение перед сном

Физические упражнения заряжают тело энергией и это, конечно, хорошо, но не тогда, когда вы пытаетесь расслабиться, чтобы спать.

Несмотря на то, что последние исследования показывают, что вечерняя активность вряд ли повлияет на сон для большинства людей, упражнения менее чем за час до сна могут отразиться на темпах засыпания, общем времени сна, фазе быстрого сна и эффективности сна.

Прежде всего так происходит потому, что выполняя упражнения поздно вечером, частоту сердечных сокращений растет, температуру тела и обмен веществ – тоже, а все это является сигналом для тела, что оно должно быть активным и вам не нужно спать.

Итак, если вы заметили, что после тренировок у вас есть трудности со сном, попробуйте тренироваться раньше или уменьшите интенсивность ночных занятий. Это может быть восстанавливающая йога, что напротив будет способствовать крепкому сну.

Также хорошей альтернативой является растяжка перед сном, это поможет телу освободиться от накопившегося напряжения, а ваш сон станет крепче, что в будущем улучшит состояние здоровья.

Меньше разнообразия в ваших тренировках

Тренировки поздним вечером ограничивают разнообразие физической активности.

Выбирая вечерние тренировки, вам вероятнее всего придется отказаться от бега, или езды на велосипеде. Вы также можете пропустить групповые тренировки, которые могут быть организованы в течение дня.