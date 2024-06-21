Скільки часу потрібно займатись фізичною активністю, щоб не було високого тиску

Свіжі наукові дані наголошують на важливості підтримки високого рівня фізичної активності в молодості для запобігання підвищенню артеріального тиску в літньому віці. Дослідження уточнюють, що активний спосіб життя в юності може відігравати ключову роль у профілактиці гіпертонічної хвороби.

Проблема високого тиску

Гіпертонія або підвищений артеріальний тиск, є глобальною проблемою охорони здоров'я, що вражає мільярди людей по всьому світу і збільшує ризик інфарктів, інсультів і деменції в старшому віці.

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Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, гіпертонія вражає понад 25% чоловіків та близько 20% жінок. Багато хто з тих, хто страждає від високого тиску, навіть не знаючи цього, це робить хворобу особливо небезпечною та непередбачуваною.

Нове дослідження фізичної активності

У межах останнього дослідження вчені зосередилися на аналізі впливу регулярних вправ. У дослідженні брали участь понад 5100 дорослих, здоров'я яких відстежувалося протягом 30 років.

Артеріальний тиск учасників вимірювався тричі з хвилинними інтервалами під час кожного клінічного огляду, і дані були поділені за расою та статтю для детального аналізу. Дослідники відзначили значне зниження рівня фізичної активності з 18 до 40 років, що супроводжувалося збільшенням випадків гіпертонії та подальшим зменшенням активності у наступні роки.

Фізична активність зменшує ризик гіпертонії

Дослідники дійшли висновку, що молодість є критичним періодом для профілактики гіпертонії в середньому віці, і рекомендують програми зі зміцнення здоров'я, націлені на збільшення фізичної активності.

Майже половина учасників у молодому віці не досягали оптимального рівня активності, що суттєво корелювало з розвитком гіпертонії, це наголошує на необхідності перегляду стимулів підтримання активності,

– зазначив провідний автор дослідження Джейсон Нагата, фахівець з медицини молоді з UCSF.

Аналіз показав, що помірні вправи протягом п'яти годин на тиждень у молодому віці значно знижують ризик гіпертонії, особливо якщо цей спосіб життя зберігається до 60 років.