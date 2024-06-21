Сколько времени нужно заниматься физической активностью, чтобы не было высокого давления

Свежие научные данные подчеркивают важность поддержания высокого уровня физической активности в молодости для предотвращения повышения артериального давления в пожилом возрасте. Исследования уточняют, что активный образ жизни в юности может играть ключевую роль в профилактике гипертонической болезни.

Проблема высокого давления

Гипертония или повышенное артериальное давление, является глобальной проблемой здравоохранения, поражающей миллиарды людей по всему миру и увеличивающей риск инфарктов, инсультов и деменции в старшем возрасте.

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, гипертония поражает более 25% мужчин и около 20% женщин. Многие из тех, кто страдает от высокого давления, даже не зная этого, это делает болезнь особенно опасной и непредсказуемой.

Новое исследование физической активности

В рамках последнего исследования ученые сосредоточились на анализе влияния регулярных упражнений. В исследовании принимали участие более 5100 взрослых, здоровье которых отслеживалось в течение 30 лет.

Артериальное давление участников измерялось трижды с минутными интервалами во время каждого клинического осмотра, и данные были разделены по расе и полу для детального анализа. Исследователи отметили значительное снижение уровня физической активности с 18 до 40 лет, что сопровождалось увеличением случаев гипертонии и последующим уменьшением активности в последующие годы.

Физическая активность уменьшает риск гипертонии

Исследователи пришли к выводу, что молодость является критическим периодом для профилактики гипертонии в среднем возрасте, и рекомендуют программы по укреплению здоровья, нацелены на увеличение физической активности.

Почти половина участников в молодом возрасте не достигали оптимального уровня активности, что существенно коррелировало с развитием гипертонии, это подчеркивает необходимость пересмотра стимулов поддержания активности,

– отметил ведущий автор исследования Джейсон Нагата, специалист по медицине молодежи из UCSF.

Анализ показал, что умеренные упражнения в течение пяти часов в неделю в молодом возрасте значительно снижают риск гипертонии, особенно если этот образ жизни сохраняется до 60 лет.