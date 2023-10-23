Як слідкувати за новинами і не нашкодити психічному здоров'ю

Війна Росії проти України, напад ХАМАСу на Ізраїль, постійні обстріли та невинні жертви – це призводить, що багато людей відчувають підвищену тривогу. Чи можливо цього уникнути?

Американська психологічна асоціація звернула увагу на те, що наше психічне здоров'я може постраждати від надмірного потоку жорстоких новин. Це викликано низкою чинників, і є кілька способів, як справлятися з цим впливом.

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Як нам, з одного боку, залишатися в курсі подій, а з іншого і зберегти своє психічне здоров'я. Психіатриня Гейл Зальц пояснила, чому ми так переживаємо, навіть якщо події, що травмують, відбуваються далеко від нас. І що із цим можна зробити.

Особливості сучасної інформації

Сучасні засоби масової інформації та соціальні мережі зосереджуються на візуальному контенті, включаючи фотографії та відеозаписи, що доповнюють новини. Цікаво, що такий підхід сильно впливає на наше сприйняття.

Наш мозок, ґрунтуючись на візуальній інформації, може створювати ілюзію того, що небезпека знаходиться близько, навіть якщо події відбуваються далеко від нас. Візуальні образи також більше запам'ятовуються, ніж текстова або аудіоінформація, і можуть ставати нав'язливими, повертаючись до наших думок знову і знову.

Чому новини травмують

Це проблема, з якою зараз стикаються люди. Вони бачать щось жахливе, що виходить за межі звичайного людського досвіду. І воно проникає в їхній розум так, що вони не можуть зосередитися на роботі, не можуть заснути. Це спричиняє загальне збудження в мозку, а потім і в тілі,

– зазначила психологиня.

Вона наголошує, що перегляд жорстких та травмуючих образів у новинах активізує симпатичну нервову систему, відповідальну за стресову реакцію. Ця система запускає сигнали тривоги та піднімає рівень стресу. При тривалій тривожності людина може почати переживати смуток, що може призвести до депресії.

Гейл Зальц також зазначає, що постійна дія травмуючих зображень та історій може викликати стресову реакцію або навіть посттравматичний стресовий розлад у деяких людей. Це особливо небезпечно для людей, які вже мали проблеми з психічним здоров'ям, такі як тривожні розлади, а також для тих, хто пережив якісь травмуючі події в минулому.

Що робити

Щоб впоратися з впливом надмірної інформації про жорстокі події, Зальц рекомендує запровадити медіадієту для всієї родини. Це означає обмеження кількості джерел новин до одного або двох надійних джерел та обмеження часу, проведеного перед новинами, до 30 хвилин на день.

Вона також наголошує на важливості уникати перегляду новин перед сном, оскільки це може підвищувати тривожність і ускладнювати засинання. А брак сну може зробити нас тривожнішими протягом наступного дня, що запустить негативний ланцюжок.