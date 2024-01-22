Як відрізняється ставлення чоловіків і жінок до випадкового сексу

Вчені представили результати дослідження, що стосується реакції чоловіків та жінок після "одноразового" сексу та його впливу на наступну поведінку особи.

Учасниками дослідження були студенти віком від 18 до 30 років, які мали заповнити анкети про свої думки та дії після випадкових сексуальних стосунків.

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Жінки частіше жалкують про випадковий секс

Результати дослідження показали, що жінки шкодували про випадкові статеві стосунки значно більше, ніж чоловіки. Водночас чоловіки шкодували, що втратили можливості для випадкового сексу більше, ніж жінки. Однак дослідники повідомили, що не зважаючи на те, що люди шкодували про те, що трапилося, це ніяк не вплинуло на їхні подальші дії щодо сексу на одну ніч.

У першому опитуванні взяли участь 399 людей, і через 5 місяців їх знову запросили заповнити анкету. Учасники, які виразили жаль через випадкові сексуальні стосунки під час першого опитування, не відзначили зменшення кількості сексуальних партнерів у другому опитуванні. Також їхнє покаяння через пропущені можливості в першому опитуванні не було пов'язано зі збільшенням кількості сексуальних стосунків, зазначених у другому опитуванні.

Жалкують, але не змінюють поведінку

Водночас респонденти, які оцінили свого останнього випадкового сексуального партнера вище за привабливістю, а також ті, що планували займатися сексом на одну ніч, показали менший ступінь жалкування саме під час першого опитування.

За словами вчених, важливим аспектом негативної емоційної реакції є те, що вона має викликати зміну в поведінці особи, що своєю чергою зменшить потребу відчувати ту саму емоцію знову. Тому було дивно, що попри те, що учасники виразили жаль через випадкові сексуальні стосунки, вони не змінили свою поведінку.