Как отличается отношение мужчин и женщин к случайному сексу

Ученые представили результаты исследования, касающиеся реакции мужчин и женщин после "однократного" секса и его влияния на последующее поведение личности.

Участниками исследования были студенты от 18 до 30 лет, которые должны были заполнить анкеты о своих мыслях и действиях после случайных сексуальных отношений.

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Женщины чаще сожалеют о случайном сексе

Результаты исследования показали, что женщины сожалели о случайных половых отношениях гораздо больше, чем мужчины. В то же время мужчины жалели, что упустили возможности для случайного секса больше, чем женщины. Однако исследователи сообщили, что несмотря на то, что люди сожалели о случившемся, это никак не повлияло на их дальнейшие действия по сексу на одну ночь.

В первом опросе приняло участие 399 человек, и через 5 месяцев их снова пригласили заполнить анкету. Участники, выразившие сожаление из-за случайных сексуальных отношений во время первого опроса, не отметили уменьшения количества сексуальных партнеров во втором опросе. Также их покаяние из-за упущенных возможностей в первом опросе не было связано с увеличением количества сексуальных отношений, указанных во втором опросе.

Сожалеют, но не меняют поведение

В то же время респонденты, оценившие своего последнего случайного сексуального партнера выше привлекательности, а также планировавшие заниматься сексом на одну ночь, показали меньшую степень сожаления именно во время первого опроса.

По словам ученых, важным аспектом негативной эмоциональной реакции является то, что она должна вызвать изменение в поведении лица, что в свою очередь уменьшит потребность испытывать ту же эмоцию снова. Поэтому было удивительно, что, несмотря на то, что участники выразили сожаление из-за случайных сексуальных отношений, они не изменили свое поведение.