Чому від спеки може стати зле

Небезпека високих температур для здоров'я людини не викликає сумнівів. Але які причини цього і що відбувається з нашим тілом, коли стовпчик термометра підійматися занадто високо?

Про це розповідає експерт у галузі екологічної епідеміології Тарік Бенмархнія з Університету Каліфорнії, передає 24 Канал.

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Як відбувається терморегуляція

У нашому мозку існує зона, яка називається гіпоталамусом, яка виконує функцію внутрішнього терморегулятора. Коли гіпоталамус фіксує підвищення температури, він активує механізми, спрямовані на охолодження організму.

Основний з цих механізмів – це збільшення кровотоку до поверхні шкіри, що сприяє випаровуванню вологи. В результаті вода з крові перетворюється на піт, який допомагає відводити тепло від тіла, полегшуючи його розсіювання в навколишньому середовищі.

Чому нам погано від спеки

Процес охолодження тіла включає посилену роботу серця, яке починає битися швидше для того, щоб перекачати більше крові та посилити теплообмін з навколишнім середовищем.

Кров несе не тільки тепло та воду, а й кисень. Отже, коли тіло направляє кров до шкіри для охолодження, важливі органи, включаючи мозок, одержують менше кисню. Це може викликати легке запаморочення або навіть непритомність, оскільки мозок зазнає кисневого голодування.

Втрата води через піт призводить до зневоднення, що своєю чергою збільшує навантаження на систему фільтрації організму, заважаючи нормальній роботі нирок та печінки.

До того ж зневоднення може підвищити проникність кишківник, що збільшує ризик проникнення бактерій та вірусів із ШКТ в кровотік. Це може стати причиною розвитку запальних процесів та інфекцій, здатних призвести до такого серйозного стану, як сепсис.

Як не перегрітись

Щоб уникнути перегріву в спекоту, ось деякі поради:

Пити достатню кількість води. Важливо пити достатню кількість води протягом дня, щоб запобігти дегідратації. Носити легкий одяг. Обирайте світлі, легкі тканини, які дозволяють шкірі дихати. Використовуйте капелюх або парасольку. Це допоможе захистити обличчя й голову від сонця. Уникають сонця в середині дня. Намагайтеся уникати тривалого перебування під сонячними променями з 10 ранку до 4 вечора. Використовуйте крем для захисту від сонця. Наносити засоби з захистом від сонця з високим SPF, щоб запобігти сонячним опікам. Використання вентилятора або кондиціонера. Якщо можливо, користуйтеся вентилятором або кондиціонером для охолодження приміщення. Уникайте важких фізичних навантажень. У гарячу погоду краще уникати важких фізичних вправ, особливо в середині дня.

Пам'ятайте, що важливо слухати своє тіло і приймати заходи для захисту від перегріву.