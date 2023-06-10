Як швидко протверезіти: чи існують дієві способи

Для початку в нас погані новини. Сп'яніння настає, коли алкоголь уже у крові і способів миттєво вивести його звідти немає. Тому миттєво стати тверезим не вийде.

Існує багато казок та таємних рецептів, які стверджують, що розв'язують цю проблему. Проте жоден з них не підтверджений науковими доказами. Запитайте будь-якого лікаря, як швидко протверезіти, і він скаже вам правду: це неможливо. Єдине, що знижує концентрацію алкоголю в крові, це час.

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Добра новина в тому, що ви можете зробити кроки, щоб зменшити негативний вплив алкоголю і зменшити ризик похмілля.

Як протверезіти

Найкращий спосіб протверезіти – це гарний сон. Протягом ночі ваша печінка матиме час метаболізувати (розкласти) весь алкоголь. Хоча ви зможете легко заснути в стані сп'яніння, ваш сон, ймовірно, буде фрагментарним та неспокійним.

Ось кілька порад, які можуть допомогти створити сприятливу атмосферу для легшого ранку:

Випийте велику склянку води перед сном, щоб компенсувати ефект алкоголю.

Залиште ще одну велику склянку води на нічному столику і пийте її, коли прокидаєтесь.

Поставте відро біля ліжка, на випадок, якщо вам потрібно буде поблювати.

Уникайте прийому засобів проти болю. Після вживання алкоголю вам потрібно зачекати 25 годин, щоб вживати ібупрофен, щоб уникнути подразнення шлунково-кишкового тракту. Також, коли алкоголь в організмі, уникайте препаратів з ацетамінофеном. Ці ліки можуть взаємодіяти з алкоголем і спричиняти ушкодження печінки.

Ніколи не приймайте снодійні або інші заспокійливі засоби, якщо ви пили алкоголь.

На випадок, якщо вам потрібно прокинутися рано, встановіть запасний будильник.

Небезпека сну

Рівень алкоголю в крові може продовжувати підвищуватися навіть після того, як ви заснули. Передозування ним, також відоме як алкогольне отруєння, може бути смертельним або призвести до незворотних ушкоджень мозку.

Алкоголь також впливає на нерви, відповідальні за блювотний рефлекс. Це означає, що люди можуть блювати уві сні і задихнутися.

Якщо хтось вживав алкоголь у великій кількості, намагайтеся тримати його вертикально протягом кількох годин. Кладіть на бік, а не на спину, якщо йому потрібно лягти.

Як пережити ранок

Похмілля може бути жорстким, але не випивайте сирі яйця з жиром тільки через те, що про це хтось написав в інтернеті. Зазвичай похмілля минає саме собою протягом 24 годин. Найкращі засоби від похмілля – це час і відпочинок, але є кілька кроків, які можна зробити, щоб полегшити страждання:

Спіть. Сон у стані сп'яніння не є відновлювальним, але після того, як ви протверезієте, він покращується.

Пийте воду, щоб усунути зневоднювальний ефект алкоголю.

Лікуйте розлади шлунково-кишкового тракту препаратами без рецепту.

Прийміть препарат для знеболення без рецепту для лікування головного болю.

Тримайте штори закритими і уникайте світла, або носіть сонцезахисні окуляри.

Їжте нейтральну їжу, такі як тост і крекери, щоб підняти рівень цукру в крові без подразнення шлунка.

Будьте обережні при вживанні кофеїну. Кофеїн може допомогти зняти втому, пов'язану з похміллям, але він також може погіршити розлади шлунково-кишкового тракту та виведення рідини з організму.

Найважливіше, слухайте своє тіло і надайте йому час для відновлення. Похмілля може бути неприємним досвідом, але воно мине з часом.