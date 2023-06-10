Как быстро отрезвить: существуют ли действенные способы

Для начала у нас плохие новости. Опьянение наступает, когда алкоголь в крови и способов мгновенно вывести его оттуда нет. Поэтому мгновенно стать трезвым не получится.

Есть много сказок и тайных рецептов, которые утверждают, что решают эту проблему. Однако ни один из них не подтвержден научными доказательствами. Спросите у любого врача, как быстро протрезветь, и он скажет вам правду: это невозможно. Единственное, что понижает концентрацию алкоголя в крови, это время.

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Хорошая новость в том, что вы можете предпринять шаги, чтобы уменьшить негативное влияние алкоголя и уменьшить риск похмелья.

Как протрезветь

Лучший способ отрезвить – это хороший сон. В течение ночи ваша печень будет время метаболизировать (разложить) весь алкоголь. Хотя вы сможете легко уснуть в состоянии опьянения, ваш сон, по всей вероятности, будет фрагментарным и беспокойным.

Вот несколько советов, которые могут помочь создать благоприятную атмосферу для более легкого утра:

Выпейте большой стакан воды перед сном, чтобы компенсировать эффект алкоголя.

Оставьте еще один большой стакан воды на ночном столике и пейте его, когда просыпаетесь.

Поставьте ведро возле кровати, если вам нужно будет поблевать.

Избегайте приема средств против боли. После употребления алкоголя вам нужно подождать 25 часов, чтобы употреблять ибупрофен во избежание раздражения желудочно-кишечного тракта. Также, когда алкоголь в организме, избегайте препаратов с ацетаминофеном. Это лекарство может взаимодействовать с алкоголем и вызывать повреждение печени.

Никогда не принимайте снотворные или другие успокаивающие средства, если вы пили алкоголь.

Если вам нужно проснуться рано, установите запасной будильник.

Опасность сна

Уровень алкоголя в крови может продолжать повышаться даже после того, как вы заснули. Передозировка им, также известная как алкогольное отравление, может быть смертельным или привести к необратимым повреждениям мозга.

Алкоголь также влияет на нервы, ответственные за рвотный рефлекс. Это значит, что люди могут блевать во сне и задохнуться.

Если кто-то употреблял алкоголь в большом количестве, старайтесь держать его вертикально в течение нескольких часов. Кладите на бок, а не на спину, если ему нужно лечь.

Как пережить утро

Похмелье может быть жестким, но не выпивайте сырые яйца с жиром только потому, что об этом кто-то написал в интернете. Обычно похмелье проходит само собой в течение 24 часов. Лучшие средства от похмелья – это время и отдых, но есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы облегчить страдания:

Спите. Сон в состоянии опьянения не восстанавливается, но после того, как вы отрезвляетесь, он улучшается.

Пейте воду, чтобы устранить обезвоживающий эффект алкоголя.

Лечите расстройства желудочно-кишечного тракта препаратами без рецепта.

Примите препарат для обезболивания без рецепта для лечения головных болей.

Держите шторы закрытыми и избегайте света или носите солнцезащитные очки.

Ешьте нейтральную пищу, такие как тост и крекеры, чтобы поднять уровень сахара в крови без раздражения желудка.

Будьте осторожны при употреблении кофеина. Кофеин может помочь снять усталость, связанную с похмельем, но также может ухудшить расстройства желудочно-кишечного тракта и выведение жидкости из организма.

Самое важное, слушайте свое тело и уделите ему время для восстановления. Похмелье может быть неприятным опытом, но оно пройдет со временем.