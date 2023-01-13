"Терміново потрібна кров": чому потрібно з обережністю ставитись до таких повідомлень

В соціальних мережах часто ширять повідомлення про критичну нестачу крові у різних лікарнях в різних містах. Але найчастіше вони приносять більше шкоди, ніж користі.

Фейки про критичну нестачу крові

Один з таких фейків почали поширювати 12 січня і посприяли цьому лідери думок. В ньому йшлося, що в Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова прибуло багато поранених військових, які терміново потребують крові, а її не вистачає.

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Спочатку фейк поширився у соцмережах, потім його опублікував офіцер Армії Ізраілю Ігаль Левін у своєму телеграм-каналі, звідки його підхопила Наталія Мосейчук. Зараз пост відредагований, але фейкова інфа отримала понад 2 тисячі поширень.

Повідомлення Наталії Мосейчук / Фото НотаЄнота

Пізніше ведуча змінила своє повідомлення: "Отримали відповідь клініки «Доброго ранку. Дякую. У нас все є. Поранені є. Вони до нас поступають з першого дня війни. Нічого критичного".

Але в ДонорUA зазначили, що Національний інститут хірургії та трансплантології все ж потребує поповнення банку крові і готовий приймати донорів з 16 січня.

Чому такі повідомлення шкодять

Така інформація спрямована на поширення паніки, яка може паралізувати центри здачі крові. Для підготовки до здачі крові потрібно готуватися щонайменше 3 доби. За 72 години треба відмовитися від будь-яких ліків, за 48 годин – від алкоголю, а за 24 – не можна вживати м'ясо і молочні продукти. Інакше кров, яку здають донори, буде непридатною до переливання і її утилізують.

За дві доби повномасштабного вторгнення українці повністю забезпечили резерв крові і закрили усі гострі потреби. На платформі ДонорUA зареєструвалося уже понад 100 тисяч добровольців, що дозволяє закрити усі потреби у крові та її компонентах для військових та цивільних. Від 24 лютого в Україні не було жодного разу дефіциту крові та її компонентів. Ці потреби закривалися і закриваються за допомогою волонтерів та регулярних донорів,

– розповіла НотіЄнота Людмила Лінник, координаторка всеукраїнської платформи ДонорUA.

Як правильно дізнатись про потреби донорської крові

В ДонорUA зазначають, що в деяких регіонах потреба дійсно є, але просять не створюйте паніку та черги. Для того, щоб центри крові змогли прийняти всіх охочих донорів та створити запаси, плануйте донацію завчасно через їхню платформу.