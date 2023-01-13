"Срочно нужна кровь": почему нужно с осторожностью относиться к таким сообщениям

В социальных сетях часто распространяются сообщения о критической нехватке крови в разных больницах в разных городах. Но чаще всего они приносят больше вреда, чем пользы.

Фейки о критической нехватке крови

Один из таких фейков начали распространять 12 января и посодействовали этому лидеры мнений. В нем говорилось, что в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова прибыло много раненых военных, нуждающихся в крови, а ее не хватает.

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Сначала фейк распространился в соцсетях, затем опубликовал его офицер Армии Израиля Игаль Левин в своем телеграмм-канале, откуда его подхватила Наталья Мосейчук. Сейчас пост отредактирован, но фейковая инфа получила более 2 тысяч распространений.

Сообщения Наталии Мосейчук / Фото НотаЕнота

Позже ведущая изменила свое сообщение: "Получили ответ клиники «Доброе утро. Спасибо. У нас все есть. Ранены есть. Они к нам поступают с первого дня войны. Ничего критического".

Но в ДонорUA отметили, что Национальный институт хирургии и трансплантологии все же нуждается в пополнении банка крови и готов принимать доноров с 16 января.

Почему такие сообщения вредят

Такая информация направлена на распространение паники, парализующей центры сдачи крови. Для подготовки к сдаче крови нужно готовиться не менее 3-х суток. За 72 часа нужно отказаться от любого лекарства, за 48 часов – от алкоголя, а за 24 – нельзя употреблять мясо и молочные продукты. Иначе кровь, которую сдают доноры, будет непригодна к переливанию и ее утилизируют.

За двое суток полномасштабного вторжения украинцы полностью обеспечили резерв крови и закрыли все острые нужды. На платформе ДонорUA зарегистрировалось более 100 тысяч добровольцев, что позволяет закрыть все потребности в крови и ее компонентах для военных и гражданских. С 24 февраля в Украине не было ни разу дефицита крови и ее компонентов. Эти потребности закрывались и закрываются с помощью волонтеров и регулярных доноров,

– рассказала НотиЕнота Людмила Линник, координатор всеукраинской платформы ДонорUA.

Как правильно узнать потребности донорской крови

В ДонорUA отмечают, что в некоторых регионах необходимость действительно есть, но просят не создавайте панику и очереди. Для того чтобы центры крови смогли принять всех желающих доноров и создать запасы, планируйте донацию заранее через их платформу.