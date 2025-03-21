Епідемія самотність: які має наслідки для здоровʼя та як налагодити спілкування

Самотність усе частіше порівнюють з епідемією, а іноді навіть із пандемією. Згідно з численними дослідженнями, громадяни розвинених країн проводять на самоті дедалі більше часу.

Як самотність впливає на здоров’я

З погляду психологічного стану, тривала самотність збільшує ймовірність розвитку тривожних розладів і депресії. Вона також може суттєво впливати на настрій і рівень життєвої енергії, повідомляє 24 Канал з посилання на CBS.

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Крім того, самотність здатна впливати і на фізичне здоров’я, зокрема на якість сну, роботу імунної системи та інші аспекти організму.

Психіатриня С'ю Варма наголошує, що самотність потрібно розглядати як серйозну медичну проблему.

Ми знаємо, що 15 викурених сигарет на день шкодять тілу і розуму. Самотність діє схожим чином: вона збільшує ризик серцево-судинних захворювань на 30%, ймовірність інсульту – на 50%, розвитку деменції – на 50% і підвищує ризик передчасної смерті на 60%,

– зазначила Варма.

Причини скорочення спілкування

За даними одного з досліджень, у 2020 році середньостатистичний американець витрачав лише близько 20 хвилин на день на спілкування з друзями, тоді як 20 років тому цей показник становив приблизно годину на день. Однією з причин таких змін стала пандемія COVID-19, яка призвела до соціальної ізоляції – від родини, друзів, колег і однокласників. Але це не єдиний чинник, що вплинув на скорочення часу для спілкування.

Дехто вважає, що цифрові технології дозволяють підтримувати зв’язок із близькими навіть на відстані. Проте віртуальне спілкування часто витісняє реальні контакти. Ба більше, навіть коли люди перебувають в одній кімнаті й спілкуються, їхня увага часто зосереджена на екранах телефонів, що знижує якість взаємодії.

З розвитком технологій і спрощенням багатьох аспектів життя люди дедалі частіше обирають проводити час на самоті.

Самотність чи час для себе: у чому різниця

Психологи наголошують, що важливо розрізняти поняття самотності, усамітнення і часу для себе. Часом побути наодинці в тиші може бути корисно, але хронічна самотність, коли людина залишається одна протягом тривалого часу, стає серйозною проблемою.

Експерти зазначають: важливо знаходити час для відновлення, але також усвідомлювати, як саме його проводити.

Як налагодити спілкування з іншими людьми

Якщо ви втратили звичку до соціальних контактів, почати знову може бути нелегко. Ось кілька порад, які можуть допомогти:

Починайте з малого. Короткі розмови з випадковими людьми, наприклад із баристою чи перехожим, можуть створити відчуття зв’язку з іншими та допоможуть потренуватися у невимушених бесідах. Складіть план. Заплануйте зустрічі та спілкування так, як ви це робите з важливими справами чи записами до лікаря. Не бійтеся незручностей. Спілкування іноді може бути ніяковим, і люди часто переживають, що їх неправильно зрозуміють. Проте, як зауважують психологи, більшість співрозмовників навіть не помічають таких моментів. Аналізуйте своє оточення. Якщо стосунки з друзями викликають у вас стрес або незадоволення, можливо, настав час переглянути такі зв'язки. Звертайте увагу на те, чи заряджає вас енергією спілкування з певними людьми, чи, навпаки, залишає відчуття виснаження. Зверніться за професійною допомогою. Якщо самотність здається неподоланною, не бійтеся звернутися до спеціаліста.

Знайшовши баланс між усамітненням і спілкуванням, можна значно покращити якість життя.