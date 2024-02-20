Як зрозуміти, що у вас є ожиріння

Найчастіше, щоб зрозуміти, чи нормальна у людини вага, зазвичай вимірюють індекс маси тіла. Це вага в кілограмах, яку ділять на квадрат зросту в метрах. Для більшості дорослих ІМТ від 18,5 до 24,9 означає здорову вагу. 25 – 29,9 – надмірна, а ІМТ понад 30 вважається ожирінням.

ІМТ допомагає визначити загальні ризики для здоров'я і його потрібно перевіряти не рідше разу на рік. Але якщо орієнтуватися лише на ІМТ, мʼязисті люди також потрапляють у категорію людей з ожирінням. Тому, щоб точно оцінити кількість жиру в організмі, використовують інші методи.

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Як можна діагностувати ожиріння

Вимір окружності талії. Жир навколо талії, який іноді називають вісцеральним або черевним, може підвищити ризик розвитку серцевих захворювань та діабету. У жінок критичним вважається обхват талії понад 89 см. У чоловіків – понад 102 см. Як і при вимірюванні ІМТ, окружність талії краще перевіряти не рідше ніж раз на рік.

Вимірювання співвідношення талії та стегон. Воно необхідне для визначення абдомінального ожиріння, у якому жир відкладається у талії та верхній частині тулуба. Для розрахунку необхідно виміряти обхват талії та стегон, а потім розділити перше на друге.

Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує вважати ознакою ожиріння результат вище 0,9 чоловіків і 0,85 для жінок. Вимірювання співвідношення талії та стегон більш ефективне для прогнозування розвитку хвороб серця, ніж ІМТ. Метод дешевий, простий і, якщо виміри зроблено правильно, дає точний результат.

Товщина шкірної складки. У цьому методі потрібний прилад. Ним вимірюють товщину складки шкіри та жиру під нею – в ділянці живота, стегон, верхній частині спини, а також грудей. Потрібно защипнути складку на тілі, визначити за шкалою її товщину та за формулою розрахувати питомий відсоток жирової маси.

Біоелектричний імпеданс. Через тіло між електронами пропускають безпечний багаточастотний імпульс, визначають рівень опору та розраховують відсотковий вміст жиру в організмі. Це зручний, недорогий метод для діагностики співвідношення м'язової маси та кількості жиру, але має похибки.

Точність методу знижується, якщо змінюється співвідношення води та жиру в організмі під час хвороби при зневодненні або після фізичної активності.

Підводне зважування. Людину зважують і занурюють у резервуар із водою. Метод умовно поділяє тіло на жир та без жирову масу. Жир за щільністю менший, ніж вода, і підійматиметься, а без жирова маса – тонути. Дослідники за формулою оцінюють обʼєм і щільність тіла та відсотковий вміст жиру в організмі.

Магнітно-резонансна та комп'ютерна томографія. Ці два методи вважаються найбільш точними для вимірювання жирової маси тканин, органів і всього тіла, а також без жирової, м'язової та кісткової маси, але зазвичай їх застосовують для діагностики.