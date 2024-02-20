Как понять, что у вас есть ожирение

Чаще всего, чтобы понять, нормальный ли у человека вес, обычно измеряют индекс массы тела. Это вес в килограммах, который делят на квадрат роста в метрах. Для большинства взрослых ИМТ от 18,5 до 24,9 означает здоровый вес. 25 - 29,9 - избыточный, а ИМТ более 30 считается ожирением.

ИМТ помогает определить общие риски для здоровья и его нужно проверять не реже раза в год. Но если ориентироваться только на ИМТ, мускулистые люди также попадают в категорию людей с ожирением. Поэтому, чтобы точно оценить количество жира в организме, используют другие методы.

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Как можно диагностировать ожирение

Измерение окружности талии. Жир вокруг талии, который иногда называют висцеральным или брюшным, может повысить риск развития сердечных заболеваний и диабета. У женщин критическим считается обхват талии более 89 см. У мужчин – более 102 см. Как и при измерении ИМТ, окружность талии лучше проверять не реже чем раз в год.

Измерение соотношения талии и бедер. Оно необходимо для определения абдоминального ожирения, в котором жир откладывается в талии и верхней части туловища. Для расчета необходимо измерить обхват талии и бедер, а затем разделить первое на второе.

Всемирная организация здравоохранения предлагает считать признаком ожирения результат выше 0,9 мужчин и 0,85 для женщин. Измерение соотношения талии и бедер более эффективно для прогнозирования развития болезней сердца, чем ИМТ. Метод дешевый, простой и, если замеры сделаны правильно, дает точный результат.

Толщина кожной складки. В этом методе нужен прибор. Им измеряют толщину складки кожи и жира под ней – в области живота, бедер, верхней части спины, а также груди. Нужно защипнуть складку на теле, определить по шкале ее толщину и по формуле рассчитать удельный процент жировой массы.

Биоэлектрический импеданс. Через тело между электронами пропускают безопасный многочастотный импульс, определяют уровень сопротивления и рассчитывают процентное содержание жира в организме. Это удобный, недорогой метод для диагностики соотношения мышечной массы и количества жира, но имеет погрешности.

Точность метода снижается, если меняется соотношение воды и жира в организме во время болезни при обезвоживании или после физической активности.

Подводное взвешивание. Человека взвешивают и погружают в резервуар с водой. Метод условно разделяет тело на жир и без жировую массу. Жир по плотности меньше, чем вода, и будет подниматься, а без жировая масса – тонуть. Исследователи по формуле оценивают объем и плотность тела и процентное содержание жира в организме.

Магнитно-резонансная и компьютерная томография. Эти два метода считаются наиболее точными для измерения жировой массы тканей, органов и всего тела, а также без жировой, мышечной и костной массы, но обычно их применяют для диагностики.