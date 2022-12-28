Найважливіші відкриття в медицині за 2022 рік

Поки Росія несе смерть та розруху, інша частина світу продовжує розвивати науку. І цього року науковці зробили багато відкриттів, які змінили медицину.

За 2022 рік відбулося чимало наукових відкриттів та досягнень: від повного розшифрування ДНК до пересадки людського мозку щурам. Про найцікавіші з них ми розповімо у цій підсумковій статті.

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Нобелівська премія

3 жовтня 2022 року Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини отримав Сванте Паабо. Шведський біолог протягом багатьох років намагався зробити неможливе, а саме: секвенувати (розшифрувати) геном неандертальця. І йому вдалося не лише це, а й виявити раніше невідомого гомініна на території Алтайського краю – денисівця, а також розшифрувати його ДНК.

Завдяки цій роботі ми дізналися, що тисячі років тому наші предки Homo sapiens взаємодіяли з іншими представниками людей: неандертальцями та денісівцями. Всі вони були хоч і близькими, але все ж таки самостійними біологічними видами.

Чому це важливо: розшифровані геноми денісівців та неандертальців дозволяють краще зрозуміти біологію сучасної людини. Наприклад, як наша імунна система реагує на різні інфекції і чому тибетські жителі набагато легше переносять життя в горах, на відміну від європейців.

Розшифрування геному людини

Проєкт із розшифрування ДНК людини стартував ще в 90 роках минулого століття, а в 2003 році вдалося секвенувати до 85% послідовності геному. У 2013 році невідома послідовність скоротилася до 8% – через технічні обмеження було приховано до 200 мільйонів пар основ. Але в 2022 році дослідникам з інституту Говарда Хес (HHMI) вдалося повністю розшифрувати геном людини.

Чому це важливо: вчені зможуть краще розуміти відмінності у ДНК різних людей, а також відстежувати генетичні мутації та їхній вплив на виникнення небезпечних хвороб.

Підкорення бактерій

Вченим із Каліфорнійського технічного інституту вдалося щось екстраординарне – розробити метод керування бактеріями за допомогою ультразвуку. Штам бактерій Escherichia coli вміє знаходити та знищувати ракові клітини, але тільки при дії на нього ультразвуковими хвилями. Так бактерії вивільняють сильнодіючі речовини та уповільнюють ріст пухлин.

Фахівці підтвердили, що під час випробувань на щурах позитивний ефект досягався лише за впливу ультразвуку на мікроорганізми. Окремо ні звук, ні бактерії ніяк не впливали на лікування пухлин.

Чому це важливо: це ще один важливий крок у напрямку боротьби з невиліковними хворобами.

Лікування хвороби Помпе

Глікогеноз, або хвороба Помпе – це рідкісне спадкове захворювання, що порушує роботу ферменту, який розщеплює глікоген у клітинах. Глікоген, накопичуючись у великій кількості, пошкоджує клітини, порушує роботу центральної нервової системи, серця та м'язів. Як підсумок: пацієнти з хворобою Помпе, а це переважно діти, живуть не більше як рік.

Однак американським лікарям вдалося перемогти захворювання, причому на стадії внутрішньоутробного лікування. У дорослому віці лікувати глікогеноз важко, тому що кожне застосування ліків – це введення чужорідного білка в кров, на що дуже гостро реагує імунна система.

Але якщо розпочати внутрішньоутробну терапію до формування гуморальної ланки імунітету (до 2 триместру вагітності), організм починає сприймати чужорідний білок як свій. Це і вдалося зробити фахівцям зі США.

Чому це важливо: розробка допоможе у лікуванні дітей зі смертельно небезпечною хворобою.

Пересадка мозку

Здається неможливим, але частину людського мозку справді пересадили щурам, і він у них прижився. Фахівці зі Стенфордського університету вилучили з мозку людини спеціальні стовбурові клітини, перевели їх у стан незрілих та ввели у мозок щура. Імплантована тканина прижилася і навіть через 8 місяців після експерименту чудово почувається в новому тілі. Що цікаво, нейрони вживлених клітин не переформатувалися, а залишилися людськими.

Чому це важливо: відкриття дозволить вченим не лише передбачати поведінку гризунів, а й у прямому сенсі керувати ними, ґрунтуючись уже на психології людської поведінки.

Клонування

На Землі зберігається гостра проблема вимирання багатьох видів тварин. Клонування, мабуть, поки що залишається єдиним виходом із ситуації, але й з цим все непросто. Ще один крок назустріч успішному клонуванню, причому з висушених клітин шкіри, зробили вчені з Японського університету Яманасі.

Вони взяли зовнішній покрив хвоста мишей, висушили його і заморозили на рік. Сушіння вбило клітини, але фахівцям вдалося вживити мертві клітини в яйцеклітини гризунів і отримати клонованих ембріонів. Попри успіх, ймовірність отримання здорових мишей подібним способом становить лише 0,2%, що вдвічі нижче за класичний вид клонування.

Чому це важливо: експеримент допоможе вченим у майбутньому зберегти зразки видів, що вимирають.

Повернення зору незрячим

Сучасне лікування хвороб очей часто потребує дорогої трансплантації донорської рогівки. Фахівцям зі Швеції вдалося розв'язати проблему, а допомогла їм у цьому свиняча шкіра – витягнутий з неї колаген став основою штучної рогівки. Автори роботи кажуть, що вже встигли повернути зір 20 добровольцям, 14 з яких були повністю незрячими

Чому це важливо: створення імплантату рогівки зі свинячої шкіри в майбутньому може прискорити та здешевити трансплантацію донорських органів.