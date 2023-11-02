Як розпізнати перші симптоми гепатиту A: пояснення ЦГЗ

Гепатит A продовжує поширюватись Україною. Нещодавно перші випадки виявили на Франківщині. Тому так важливо розпізнати захворювання якнайшвидше, щоб зменшити ризик передачі до інших людей.

Про це в ефірі телемарафону розповіла Оксана Кошалко, завідувачка відділу організації епіднагляду ЦГЗ, передає 24 Канал. За її словами, гепатит A досить тривалий інкубаційний період, який може становити від 7 до 40 днів.

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Перші симптоми гепатиту А

І початок захворювання є абсолютно не специфічним для гепатиту, а більше специфічним для респіраторного захворювання. Тобто все починається з субфебрильної температури, може бути до 38 градусів, загальне нездужання, слабкість, ломота в тілі, можуть бути легкі прояви якогось респіраторного захворювання і можуть бути також прояви діареї,

– розповіла Оксана Кошалко.

За її словами, далі додається у пацієнта жовтяниця, тобто шкіра набуває такого лимонно-помаранчевого кольору і жовтіють також склери очей. І вже на цьому етапі точно можна сказати, що це підозра на вірусний гепатит. І тоді людина має звернутися до лікувального закладу для проведення лабораторної діагностики. Тому що без лабораторного підтвердження встановити, який точно це гепатит, неможливо.



Все про гепатит A / Інфографіка 24 Каналу

Профілактика гепатиту А

"Гепатит A – це кишкова інфекція, тобто вона передається фекально-оральним шляхом. Особа інфікована вірусним гепатитом A, виділяє вірус протягом двох місяців. І ось все, до чого людина, якщо вона не досить гарно помила руки після відвідування вбиральні, бути забруднено цим вірусом", – розповіла Кошалко.

Вона додала, що для профілактики вірусного гепатиту A потрібно вживати безпечну питну воду, не вживати сиру, гарно термічно обробляти харчі. Також в Україні є вакцина проти гепатиту A, вона не включена в загальний календар і не є безкоштовною для громадян. Але ця вакцина є безкоштовною для осіб, яким проводиться щеплення за епідемічними показаннями. Якраз спалах у місті Вінниця відноситься до таких епідемічних показань.

Що відомо про спалах гепатиту A

Гепатит A шириться Вінницькою областю. Інфікованих виявили ще в п'яти територіальних громадах у Могилів-Подільському районі, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Усі пацієнти наразі перебувають в інфекційних відділеннях. Загалом на гепатит A у Вінницькій області захворіли 174 людини, з яких 29 дітей.

У Вінниці підтвердили 247 випадків недуги. Серед тих, хто захворів, 35 дітей. Через спалахи гепатиту A школярів у Вінниці перевели на онлайн навчання. У місті оголосили режим надзвичайної ситуації.

Крім того, 7 людей з гепатитом А госпіталізували у обласну клінічну лікарню і в Івано-Франківську. Серед хворих – 4 дорослих і 3 дітей. Загалом від початку року на недугу захворіли 12 людей в області. Гепатит, зазначу, має циклічність у 5 – 7 років, а в останні спалахи реєструвалися у 2017 – 2018 роках.