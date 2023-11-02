Как распознать первые симптомы гепатита A: объяснение ЦОС

Гепатит A продолжает распространяться по Украине. Недавно первые случаи были обнаружены на Франковщине. Поэтому так важно распознать заболевание как можно быстрее, чтобы уменьшить риск передачи другим людям.

Об этом в эфире телемарафона рассказала Оксана Кошалко, заведующая отделом организации эпиднадзора ЦОС, сообщает 24 Канал. По ее словам, гепатит A довольно продолжительный инкубационный период, который может составлять от 7 до 40 дней.

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Первые симптомы гепатита А

И начало заболевания абсолютно не специфичным для гепатита, а более специфическим для респираторного заболевания. То есть все начинается с субфебрильной температуры, может быть до 38 градусов, общее недомогание, слабость, ломота в теле, могут быть легкие проявления какого-либо респираторного заболевания и могут быть также проявления диареи,

– рассказала Оксана Кошалко.

По ее словам, далее добавляется у пациента желтуха, то есть кожа приобретает такой лимонно-оранжевый цвет и желтеют также склеры глаз. И уже на этом этапе можно точно сказать, что это подозрение на вирусный гепатит. И тогда человек должен обратиться в лечебное учреждение для проведения лабораторной диагностики. Потому что без лабораторного доказательства установить, какой точно это гепатит, нереально.

Профилактика гепатита А

"Гепатит A – это кишечная инфекция, то есть она передается фекально-оральным путем. Лицо инфицировано вирусным гепатитом A, выделяет вирус в течение двух месяцев. И вот все, к чему человек, если он недостаточно хорошо помыл руки после посещения туалета, быть загрязнен этим вирусом", – рассказала Кошалко.

Она добавила, что для профилактики вирусного гепатита A нужно употреблять безопасную питьевую воду, не употреблять сырую, хорошо термически обрабатывать продукты. Также в Украине есть вакцина против гепатита A, она не включена в общий календарь и не является бесплатной для граждан. Но эта вакцина является бесплатной для лиц, которым проводится прививка по эпидемическим показаниям. Именно вспышка в городе Винница относится к таким эпидемическим показаниям.

Что известно о вспышке гепатита A

Гепатит A распространяется по Винницкой области. Инфицированных обнаружили еще в пяти территориальных общинах в Могилев-Подольском районе, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях. Всего гепатитом A в Винницкой области заболели 174 человека, из которых 29 детей.

В Виннице подтвердили 247 случаев недуга. Среди заболевших 35 детей. Из-за вспышек гепатита A школьников в Виннице перевели на онлайн обучение. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, 7 человек с гепатитом А госпитализировали в областную клиническую больницу и Ивано-Франковск. Среди больных – 4 взрослых и 3 детей. Всего с начала года болезнью заболели 12 человек в области. Гепатит, отмечу, имеет цикличность в 5-7 лет, а в последние вспышки регистрировались в 2017-2018 годах.