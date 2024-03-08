Ні комплексам: як навчитися сприймати своє тіло та чому це так важливо

Ніхто не застрахований від того, що тіло може раптово змінитись – через, зміну ваги, хворобу, вік, пологи чи нещасний випадок. І тоді виникає непросте завдання: прийняти це нове тіло. А інколи буває, що люди з цим відчуттям живуть протягом багатьох років.

Не сприймати своє тло шкідливо

Дивитись у дзеркало та засмучуватися від того, що в ньому бачиш, неприємно. Але на цьому неприємності не закінчуються: огляд 2020 показав, що незадоволеність своїм тілом веде як до емоційних, так і до фізичних наслідків.

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Серед них:

перепади настрою;

порушення харчування;

м'язова дистрофія;

зниження самооцінки;

проблеми у відносинах;

схильність до самоушкодження.

Коли занепокоєність уявними недоліками стає настільки нав'язливою, що заважає займатися іншими справами та приносить сильний дискомфорт, говорять про дисморфофобію.

На дисморфофобію страждають близько 1,7 – 2,9% людей. Зазвичай розлад починається у підлітковому віці і, можливо, трохи більше поширений серед жінок. Люди з дисморфофобією можуть багато годин на день переживати з приводу прищів, товщини ніг, волосся або його відсутності. Дехто постійно перевіряє свій зовнішній вигляд у дзеркалі, інші уникають дзеркал, а треті по черзі впадають у ці два стани.

Спотворене сприйняття тіла заважає людям жити нормальним повноцінним життям. Вони можуть спустити всю зарплату на дорогі та болючі косметичні процедури та пластичні операції. Вони соромляться виходити на вулицю, тому що впевнені, що всі навколо будуть пильнувати на них і соромити за уявний дефект.

Близько 80% людей з дисморфофобією протягом свого життя страждають від суїцидальних думок, і від 25 до 30% роблять спроби самогубства. Тому важливо звернутися за допомогою до фахівця, якщо ви:

надзвичайно стурбовані якимось недоліком, який не видно іншим або здається незначним;

переконані, що навколо люди звертають особливу увагу на цей недолік;

постійно розглядаєте себе у дзеркалі або навмисно уникаєте дзеркал;

вдаєтеся до косметичних процедур, які не приносять полегшення чи задоволення;

уникаєте соціальних контактів.

Як прийняти своє тіло

Якщо зараз вам складно прийняти та полюбити те, як виглядає ваше тіло, пам'ятайте, що так буде не завжди. Ми не завжди можемо контролювати те, як змінюється наше тіло, але ми можемо впливати на наше ставлення до нього.

Усвідомте негативні патерни. Варто почати зі спостереження: коли, як часто і в яких ситуаціях виникають негативні думки на адресу свого тіла? Якщо це можливо, постарайтеся уникати таких ситуацій. Наприклад, обмежте час перегляду стрічки в соцмережах, не робіть селфі в приміщеннях з тьмяним світлом.

Практикуйте самоспівчуття. З самокопанням і самозасудженням проблем зазвичай не виникає, а ось любові до себе зазвичай ще треба повчитися. Самоспівчуття – це ставлення до себе та свого тіла з тією ж турботою та добротою, які ми проявляємо до коханих людей. Складіть список того, що ви любите, і оточіть себе тими, хто вас підтримує.

Спробуйте психотерапію. Не з будь-якою проблемою можна впоратися самому – особливо якщо невдоволення власним тілом формувалося та турбувало вас роками. Звернутися за допомогою не соромно. Дослідження показують, що когнітивно-поведінкова терапія успішно допомагає людям прийняти та полюбити своє тіло.

Пам'ятайте: це нормально – хотіти щось у собі змінити, але так само нормально бути собою і нічого не змінювати.