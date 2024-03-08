Нет комплексам: как научиться воспринимать свое тело и почему это так важно

Никто не застрахован от того, что тело может внезапно измениться - из-за, изменения веса, болезни, возраста, родов или несчастного случая. И тогда возникает непростая задача: принять это новое тело. А иногда бывает, что люди с этим ощущением живут в течение многих лет.

Не воспринимать свой фон вредно

Смотреть в зеркало и расстраиваться от того, что в нем видишь, неприятно. Но на этом неприятности не заканчиваются: обзор 2020 показал, что неудовлетворенность своим телом ведет как к эмоциональным, так и к физическим последствиям.

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Среди них:

перепады настроения;

нарушение питания;

мышечная дистрофия;

снижение самооценки;

проблемы в отношениях;

склонность к самоповреждениям.

Когда озабоченность мнимыми недостатками становится настолько навязчивой, что мешает заниматься другими делами и приносит сильный дискомфорт, говорят о дисморфофобии.

Дисморфофобией страдают около 1,7 – 2,9% людей. Обычно расстройство начинается в подростковом возрасте и, возможно, немного больше распространено среди женщин. Люди с дисморфофобией могут много часов в день переживать по поводу прыщей, толщины ног, волос или их отсутствия. Некоторые постоянно проверяют свой внешний вид в зеркале, другие избегают зеркал, а третьи поочередно впадают в эти два состояния.

Искаженное восприятие тела мешает людям жить нормальной полноценной жизнью. Они могут спустить всю зарплату на дорогие и болезненные косметические процедуры и пластические операции. Они стесняются выходить на улицу, потому что уверены, что все вокруг будут глазеть на них и стыдить за мнимый дефект.

Около 80% людей с дисморфофобией в течение своей жизни страдают от суицидальных мыслей, и от 25 до 30% совершают попытки самоубийства. Поэтому важно обратиться за помощью к специалисту, если вы:

чрезвычайно обеспокоены каким-то недостатком, который не виден другим или кажется незначительным;

убеждены, что вокруг люди обращают особое внимание на этот недостаток;

постоянно рассматриваете себя в зеркале или намеренно избегаете зеркал;

прибегаете к косметическим процедурам, которые не приносят облегчения или удовольствия;

избегаете социальных контактов.

Как принять свое тело

Если сейчас вам сложно принять и полюбить то, как выглядит ваше тело, помните, что так будет не всегда. Мы не всегда можем контролировать то, как меняется наше тело, но мы можем влиять на наше отношение к нему.

Осознайте негативные паттерны. Стоит начать с наблюдения: когда, как часто и в каких ситуациях возникают негативные мысли в адрес своего тела? Если это возможно, постарайтесь избегать таких ситуаций. Например, ограничьте время просмотра ленты в соцсетях, не делайте селфи в помещениях с тусклым светом.

Практикуйте самосострадание. С самокопанием и самоосуждением проблем обычно не возникает, а вот любви к себе обычно еще надо поучиться. Самосострадание – это отношение к себе и своему телу с той же заботой и добротой, которые мы проявляем к любимым людям. Составьте список того, что вы любите, и окружите себя теми, кто вас поддерживает.

Попробуйте психотерапию. Не с любой проблемой можно справиться самому – особенно если недовольство собственным телом формировалось и беспокоило вас годами. Обратиться за помощью не стыдно. Исследования показывают, что когнитивно-поведенческая терапия успешно помогает людям принять и полюбить свое тело.

Помните: это нормально – хотеть что-то в себе изменить, но так же нормально быть собой и ничего не менять.