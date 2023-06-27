Як приймати йодид калію при викиду радіації: пояснення лікаря

У разі виникнення радіаційної аварії на атомній електростанції, після офіційного повідомлення від влади, існує можливість, що певні групи населення отримають рекомендацію про прийом йодиду калію для захисту щитоподібної залози.

Надання цього препарату громадянам буде здійснюватись Міністерством охорони здоров'я. Про це розповів головний санітарний лікар Черкаської області Володимир Папач.

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Чому потрібно приймати йодид калію

Калій йодид діє як нейтралізатор радіоактивного йоду на організм. У разі аварії на ядерних об'єктах, радіоактивний йод може забруднювати навколишнє середовище. Якщо він потрапляє в організм, то накопичується в щитоподібній залозі, опромінює та завдає шкоди.

Для ефективного захисту щитоподібної залози від радіаційного впливу застосовують йодид калію. Якщо людина приймає правильнк дозу вчасно, це може запобігти поглинанню радіоактивного йоду щитоподібною залозою.

Коли приймати калій йодид

Оптимальний час прийому препарату (одноразово):

За 6 годин або менше до очікуваного прибуття радіоактивної хмари.

Одночасно з прибуттям хмари і через 6 годин після цього.

Не рекомендується приймати препарат 24 години після прибуття хмари.

Кому приймати калій йодид

Дози йодиду калію для одноразового прийому такі:

Діти до 1 місяця – 16 мг.

Діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг.

Діти від 3 до 12 років, дорослі до 40 років, вагітні жінки та молоді матері, які годують грудьми - 125 мг.

Кому не потрібен калій йодид

Проте, існують випадки, коли необхідно утриматися від прийому йодиду калію.

Людям старшим за 40 років не призначають калій йод. Також не рекомендується використовувати спиртовий розчин йоду або Люголь. Багаторазове приймання йодиду калію може призвести до передозування йодом та мати побічні наслідки для здоров'я. Йодид калію захищає лише щитоподібну залозу від радіоактивного йоду, а не інші частини тіла від впливу іонізуючого випромінювання. Тому дотримання інших заходів безпеки є обов'язковим,

– зауважив Володимир Папач.

Варто пам'ятати, що йодид калію є корисним лише у конкретних ситуаціях, при правильних дозах та для визначених груп людей. Приймати його "на всякий випадок" не рекомендується, оскільки це може завдати шкоди здоров'ю.