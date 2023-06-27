Как принимать йодид калия при выбросе радиации: объяснение врача

В случае возникновения радиационной аварии на атомной электростанции после официального сообщения от власти существует возможность, что определенные группы населения получат рекомендацию о приеме йодида калия для защиты щитовидной железы.

Предоставление этого препарата гражданам будет осуществляться Министерством здравоохранения. Об этом рассказал главный санитарный врач Черкасской области Владимир Папач.

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Почему нужно принимать йодид калия

Калий йодид действует как нейтрализатор радиоактивного йода на организм. В случае аварии на ядерных объектах радиоактивный йод может загрязнять окружающую среду. Если он попадает в организм, то накапливается в щитовидной железе, облучает и наносит вред.

Для эффективной защиты щитовидной железы от радиационного воздействия применяют йодид калия. Если человек принимает правильную дозу вовремя, это может предотвратить поглощение радиоактивного йода щитовидной железой.

Когда принимать калий йодид

Оптимальное время приема препарата (однократно):

За 6 часов или менее до ожидаемого прибытия радиоактивного облака.

Одновременно с прибытием облака и спустя 6 часов после этого.

Не рекомендуется принимать препарат через 24 часа после прибытия облака.

Кому принимать калий йодид

Дозы йодида калия для однократного приема следующие:

Дети до 1 месяца – 16 мг.

Дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг.

Дети от 3 до 12 лет, взрослые до 40 лет, беременные женщины и молодые матери, кормящие грудью – 125 мг.

Кому не нужен калий йодид

Однако существуют случаи, когда необходимо воздержаться от приема йодида калия.

Людям старше 40 лет не назначают калий йод. Также не рекомендуется использовать спиртовой раствор йода или люголя. Многократный прием йодида калия может привести к передозировке йодом и иметь побочные последствия для здоровья. Йодид калия защищает только щитовидную железу от радиоактивного йода, а не другие части тела от воздействия ионизирующего излучения. Поэтому соблюдение других мер безопасности обязательно,

– заметил Владимир Папач.

Следует помнить, что йодид калия полезен только в конкретных ситуациях, при правильных дозах и для определенных групп людей. Принимать его "на всякий случай" не рекомендуется, поскольку это может причинить вред здоровью.