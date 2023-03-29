Герпес на губах: як його швидше позбутися

За оцінками ВООЗ вірусом герпесу обох типів заражено до 90% населення. У більшості людей симптоми інфекції ніколи не проявляються, але є "щасливчики", які періодично страждають від неприємних висипів на губах та обличчі.

Перший тип простого герпесу (ВПГ-1) найчастіше передається при оральному контакті, другий тип (ВПГ-2) – статевим шляхом. Висипання на обличчі найчастіше з'являються при ВПГ-1, однак у деяких пацієнтів з другим типом теж бувають такі симптоми.

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На жаль, герпесу позбутися неможливо, інфекція поселяється в нашому організмі на все життя. Якщо якийсь шарлатан пропонує вам надійний засіб від герпесу, не вірте йому.

Вірус найчастіше нагадує про себе під час хвороби, стресу, недосипання, малорухливому способу життя і навіть під час менструації. Тому якщо не хочете ходити з болячкою на обличчі – намагайтеся дбати про своє здоров'я.

Симптоми герпесу

Поколювання і печіння навколо губ, болюче ущільнення – це перші ознаки герпесу. Через день – два з'являються дрібні болючі пухирі, заповнені рідиною. Іноді висипання локалізуються не тільки на губах, а й навколо носа, щік або в роті. Вони можуть розкриватися, сочитися протягом 7 – 10 днів, завдаючи багато незручностей, але ці виразки поступово пройдуть.

Якщо це ваш перший знайомство з герпесом, тобто ви заразилися вірусом і ознаки з'явилися після контакту з інфікованим (зазвичай протягом 20 днів), симптоми можуть бути значно важчими, ніж під час рецидиву. Ви можете зіткнутися з підвищенням температури, болем у горлі та головним болем, збільшенням лімфатичних вузлів – тобто симптомами застуди.

Що можна зробити