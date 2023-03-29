Герпес на губах: как его быстрее избавиться
Источник:ВОЗ
По оценкам ВОЗ вирусом герпеса обоих типов заражено до 90% населения. У большинства людей симптомы инфекции никогда не проявляются, но есть "счастливчики", периодически страдающие от неприятных сыпей на губах и лице.
Первый тип простого герпеса (ВПГ-1) чаще всего передается при оральном контакте, второй тип (ВПГ-2) – половым путем. Сыпь на лице чаще всего появляется при ВПГ-1, однако у некоторых пациентов со вторым типом тоже бывают такие симптомы.
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К сожалению, герпеса избавиться невозможно, инфекция поселяется в нашем организме на всю жизнь. Если какой-нибудь шарлатан предлагает вам надежное средство от герпеса, не верьте ему.
Вирус чаще всего напоминает о себе во время болезни, стресса, недосыпания, малоподвижного образа жизни и даже во время менструации. Поэтому если не хотите ходить с болячкой на лице – старайтесь заботиться о своем здоровье.
Симптомы герпеса
Покалывание и жжение вокруг губ, болезненное уплотнение – это первые признаки герпеса. Через день – два появляются мелкие болезненные волдыри, заполненные жидкостью. Иногда сыпь локализуется не только на губах, но и вокруг носа, щек или во рту. Они могут раскрываться, сочиться в течение 7 – 10 дней, доставляя много неудобств, но эти язвы постепенно пройдут.
Если это ваше первое знакомство с герпесом, то есть вы заразились вирусом и признаки появились после контакта с инфицированным (обычно в течение 20 дней), симптомы могут быть значительно тяжелее, чем во время рецидива. Вы можете столкнуться с повышением температуры, болью в горле и головной болью, увеличением лимфатических узлов – то есть симптомами простуды.
Что можно сделать
- Если вы столкнулись с проявлениями герпеса впервые, обязательно обратитесь к врачу, который поможет подобрать адекватное лечение. Как правило, в таких случаях назначают противовирусные препараты и средства наружного применения. Лекарство используется, чтобы ослабить обострение, помочь язвам быстрее зажить и уменьшить частоту рецидивов. Обычно для лечения используют ацикловир или валацикловир. Они выпускаются в виде мазей и таблеток без рецепта.
- Следите за тем, чтобы воспаленные участки кожи были сухими и чистыми. Не пользуйтесь губной помадой и другими косметическими средствами, старайтесь поменьше касаться пузырьков.
- Появились герпетические пузыри – берегись добавления сопутствующих бактериальных инфекций. Конечно, пузырьки могут высохнуть и превратиться в корочки, однако могут и загноиться. Здесь помогут препараты, содержащие в своей основе антисептик, направленный именно на эти осложнения.
- Для снятия боли используйте безрецептурные обезболивающие препараты, например ибупрофен.
- По возможности соблюдайте здоровый образ жизни.