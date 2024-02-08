За скільки часу формується корисна звичка та як це прискорити

Існує популярна теза про те, що для формування будь-якої звички необхідний 21 день. Таке ось чарівне число: 21, і ти вже ніколи не перестанеш випивати 2 літри води на день, ходити тричі на тиждень у тренажерку або читати по 100 сторінок якоїсь книги щодня. Але спробувавши правила 21 дня, з часом звичка зійшла нанівець.

Правило 21 дня не працює

Правило 21 дня – вигадка психокібернетики, в якій пластичний хірург Макс Вілль розповів про свої спостереження за пацієнтами. Він писав, що всім його клієнтам, у середньому, вистачало 3 тижнів, щоб звикнути до своєї нової зовнішності.

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Експериментів для перевірки цього твердження він не проводив, зате навів багато прикладів із життя. Наприклад, на його думку, людина за 21 день звикає до нового будинку чи змінює свої переконання.

Професор каліфорнійського інституту психології Колін Камерер пояснює широке поширення цієї ідеї її привабливістю: всього 3 тижні, і ти вже нібито не зможеш уявити життя без п'ятдесяти віджимань щодня. Такий термін ще й мотивує людей: це не цілий рік, щоб втомитися від самої думки, скільки доведеться старатися, але й не 3 дні, щоб одразу зрозуміти, що це так не працює.

Скільки потрібно часу на формування звички

Насправді у кожної людини свій темп і термін вироблення звички. Це підтверджує дослідження 2009 року, яке повністю спростувало правило 21 дня. Дослідники з'ясували, що звички розвиваються від 18 до 254 днів, а учасники експерименту розповіли, що в середньому їм знадобилося близько 66 днів, щоб звикнути до нової дії.

Вони мали завдання з'їдати один фрукт в обід, випивати пляшку води за обідом і бігати по 15 хвилин перед вечерею. Зазначається, що успішне формування звички сильно впливала автоматизація процесу: обов'язково щоденне повторення дій, а також складність заняття. Одна річ – випивати склянку свіжого соку на сніданок, а інша – щодня після роботи кудись їхати, щоб попотіти на тренуванні.

Як сформувати корисну звичку

Якщо хтось із вас зараз у процесі вироблення якоїсь звички, то ми маємо для вас лайфхаки від вчених, які допоможуть вам досягти намічених цілей, якщо процес затягнеться більше ніж на 21 день.

По-перше, треба стежити за прогресом, хвалити себе, а краще навіть вигадати якусь невелику нагороду. Важливо не відкладати нагороду на потім, а заохочувати себе відразу, інакше мозок не зрозуміє, за що ви зробили собі приємне.

По-друге, створюйте поведінкові асоціації з іншими звичними заняттями. Наприклад, якщо ходити до зали після роботи, то мозок зв'яже одне заняття з іншим, і звичка сформується швидше.