Тарілка здорового харчування: що це і як за нею їсти

Рекомендацій щодо здорового харчування багато. Найважливіше, що необхідно зрозуміти: це спосіб життя, а не тимчасова дієта чи відмова від будь-яких продуктів. Найкраще це описує метод тарілки.

Метод тарілки

Метод тарілки поділяє продукти на п'ять основних груп: фрукти та овочі, повільні вуглеводи, молочні продукти, білкові продукти та жири. Комбінувати ці групи можна за допомогою звичайної тарілки.

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Фрукти та овочі мають займати третину чи половину. Повільні вуглеводи – третина або трохи більше третини. Решту займають молочні продукти, трохи більше білкової їжі і невелика частина – жири.



Метод тарілки / Фото: NHS

Як зібрати тарілку

Підбираємо тарілку. Її діаметр має відповідати довжині вашої долоні (вибачте, читачі з маленькими долоньками).

Викладаємо на тарілку овочі чи фрукти. Вони мають займати половину тарілки або трохи менше. Овочі або фрукти можуть бути в будь-якому вигляді: свіжі, тушковані, варені, консервовані (але треба стежити за кількістю солі та цукру в них).

Ділимо навпіл вільну частину тарілки. На першу половину викладаємо повільні вуглеводи – зернові продукти (добре, якщо з цільного зерна), рис (добре, якщо бурий, у ньому більше клітковини), картопля в мундирі, цільнозерновий хліб або спагетті.

Чверть тарілки, що залишилася, займають джерела білка – більше і частіше бобові (чечевиця, квасоля, горох), риба, яйця, пісне м'ясо. Ось і все, тарілка для одного прийому їжі готова.

Якщо не виходить щоразу ділити тарілку на частини – це нормально! Головне – протягом дня комбінувати продукти. Наприклад, якщо сніданок був з рисовою кашею, значить, в обід половину тарілки можна заповнити овочами або фруктами, а частину, що залишилася, — білковою їжею. На перекушування та полуденки підійдуть продукти з клітковиною (фрукти та овочі), а на вечерю можна знову розділити тарілку на частини. Щоб не забути про молочні продукти, перед сном можна випити склянку молока або додавати трохи сиру до їжі протягом дня.

Якщо на очі визначити розмір порції складно, можна купити тарілки з різними відсіками або спеціальні контейнери для їжі. Так вийде брати їжу з собою. Впоратися зі спрагою допоможе невелика пляшка для води, яку завжди можна взяти із собою.