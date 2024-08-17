Знайшли простий спосіб покращити психічне здоровʼя

Всього 10 хвилин перебування на природі можуть сприяти покращенню психічного здоров'я. Дослідження охоплює 30-річний період і наголошує на позитивних аспектах знаходження як у міських зелених зонах, так і в дикій природі, особливо при заняттях такими видами активності, як походи та садівництво.

Дані з багатьох досліджень вказують на сприятливий вплив природи на людей з психічними розладами. Доведено, що навіть короткі проміжки часу, проведені серед природи, можуть знизити рівень стресу, покращити когнітивні функції та покращити настрій.

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Нове дослідження впливу природи

Природа відіграє ключову роль у підтримці здоров'я, проте фахівці в галузі психічного здоров'я та медицини часто не беруть до уваги як фактор впливу. Наша мета – надати науково обґрунтовані рекомендації для цих фахівців,

– зазначила Джоанна Беттманн, професорка соціальної роботи в Університеті Юти та головна авторка дослідження.

З більш ніж 14 тисяч досліджень, що відповідають початковим критеріям відбору, команда Беттмана проаналізувала 45 робіт, в яких брали участь близько 1500 дорослих з діагностованими психічними захворюваннями.

Перебування на природі покращує психічне здоровʼя

В рамках деяких досліджень проводилися структуровані терапевтичні сесії, в інших – учасники просто проводили час на природі. Тривалість перебування на природі варіювалася: від коротких візитів до міського парку до кількох днів у дикій природі.

Інтервальне перебування на природі, коли короткі періоди чергуються з регулярними відвідинами, порівнювалося із тривалим безперервним перебуванням у природі. Обидва підходи показали позитивні результати.

Аналіз також виявив, що найбільшу користь приносять активності, пов'язані з водними просторами, такими як річки, озера та океани, а також кемпінг, фермерство та садівництво. Міські зелені зони, гори та ліси також надають позитивний вплив.