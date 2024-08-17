Нашли простой способ улучшить психическое здоровье

Всего 10 минут пребывания на природе могут способствовать улучшению психического здоровья. Исследование охватывает 30-летний период и отмечает положительные аспекты нахождения как в городских зеленых зонах, так и в дикой природе, особенно при занятиях такими видами активности, как походы и садоводство.

Данные из многих исследований указывают на благоприятное влияние природы на людей с психическими расстройствами. Доказано, что даже короткие промежутки времени, проведенные среди природы, могут снизить уровень стресса, улучшить когнитивные функции и улучшить настроение.

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Новое исследование влияния природы

Природа играет ключевую роль в поддержании здоровья, однако специалисты в области психического здоровья и медицины часто не принимают во внимание как фактор влияния. Наша цель – предоставить научно обоснованные рекомендации для этих специалистов,

– отметила Джоанна Беттманн, профессор социальной работы в Университете Юты и главный автор исследования.

Из более чем 14 тысяч исследований, соответствующих начальным критериям отбора, команда Беттмана проанализировала 45 работ, в которых принимали участие около 1500 взрослых с диагностированными психическими заболеваниями.

Пребывание на природе улучшает психическое здоровье

В рамках некоторых исследований проводились структурированные терапевтические сессии, в других – участники просто проводили время на природе. Продолжительность пребывания на природе варьировалась: от коротких визитов в городской парк до нескольких дней в дикой природе.

Интервальное пребывание на природе, когда короткие периоды чередуются с регулярными посещениями, сравнивалось с длительным непрерывным пребыванием на природе. Оба подхода показали положительные результаты.

Анализ также обнаружил, что наибольшую пользу приносят активности, связанные с водными пространствами, такими как реки, озера и океаны, а также кемпинг, фермерство и садоводство. Городские зеленые зоны, горы и леса также оказывают положительное влияние.