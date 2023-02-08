Знайшли новий спосіб підвищити сексуальний потяг

Експерименти показали, що ін'єкції кісспептину можуть повертати сексуальний інтерес і потяг. Метод успішно працює і на чоловіках, і на жінках, хоча потребує додаткових випробувань.

Відсутність сексуального потягу (гіполібідемія) не дозволяє вести повноцінне життя. Зазвичай він не пов'язаний з порушеннями функцій статевої системи і розвивається на фоні конфліктних відносин, різних соматичних і психічних захворювань, зловживання алкоголем.

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У нинішній редакції посібника з психічних розладів DSM-5 такі стани у жінок та чоловіків розглядають окремо. Однак новий метод, запропонований медиками із Великої Британії, буде працювати для обох статей.

Нове дослідження статевого потягу

Вчені з Імперського коледжу Лондона вивчили ефекти кісспептину – гормону, який у підлітковому віці запускає процеси статевого дозрівання, а згодом відіграє важливу роль у виділенні інших статевих гормонів та взагалі у регуляції репродуктивних функцій. Експерименти на чоловіках і жінках із гіполібідемією показали, що ін'єкції кісспептину суттєво посилюють статевий потяг та реакції на відповідні стимули.

Команда вчених проводила сліпі рандомізовані випробування на 32 гетеросексуальних жінках у стані пременопаузи і на такій же кількості чоловіків з діагностованою гіполібідемією у віці від 19 до 48 років. Всі піддослідні попередньо проходили МРТ-сканування мозку у процесі перегляду еротичних та нееротичних відеороликів, щоб зареєструвати активність гіпокампа та інших областей, важливих для формування статевої поведінки. Крім того, випробуваним проводили обстеження серцево-судинної системи та психологічні тести.

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Потім частина добровольців отримувала ін'єкції кісспептину, інша частина – плацебо. У результаті серед учасників дослідної групи виявили підвищення сексуального потягу порівняно з контрольною групою. Суб'єктивні оцінки підтвердили і додаткові дослідження за допомогою МРТ, які показали помітну активацію відповідних областей мозку у відповідь на перегляд еротичних роликів. Також у піддослідних посилювався кровотік у ділянці статевих органів; а у чоловіків спостерігалося значне посилення ерекції.