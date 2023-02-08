Нашли новый способ повысить сексуальное влечение

Эксперименты показали, что инъекции кисспептина могут возвращать сексуальный интерес и влечение. Метод успешно работает и на мужчинах, и на женщинах, хотя нуждается в дополнительных испытаниях.

Отсутствие сексуального влечения (гиполибидемия) не позволяет вести полноценную жизнь. Обычно он не связан с нарушениями функций половой системы и развивается на фоне конфликтных отношений, разных соматических и психических заболеваний, злоупотребления алкоголем.

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В нынешней редакции пособия по психическим расстройствам DSM-5 такие состояния у женщин и мужчин рассматривают отдельно. Однако новый метод, предложенный медиками из Великобритании, будет работать для обоих полов.

Новое исследование полового влечения

Ученые из Имперского колледжа Лондона изучили эффекты кисспептина – гормона, который в подростковом возрасте запускает процессы полового созревания, а затем играет важную роль в выделении других половых гормонов и вообще в регуляции репродуктивных функций. Эксперименты на мужчинах и женщинах с гиполибидемией показали, что инъекции кисспептина существенно усиливают половое влечение и реакции на ответные стимулы.

Команда ученых проводила слепые рандомизированные испытания на 32 гетеросексуальных женщинах в состоянии пременопаузы и на таком же количестве мужчин с диагностированной гиполибидемией в возрасте от 19 до 48 лет. Все испытуемые предварительно проходили МРТ-сканирование мозга в процессе просмотра эротических и неэротических видеороликов, чтобы зарегистрировать активность гиппокампа и других областей, важных для формирования полового поведения. Кроме того, испытанным проводили обследование сердечно-сосудистой системы и психологические тесты.

Гормональная терапия улучшает либидо

Затем часть добровольцев получала инъекции кисспептина, другая часть – плацебо. В результате среди участников опытной группы было выявлено повышение сексуального влечения по сравнению с контрольной группой. Субъективные оценки подтвердили и дополнительные исследования с помощью МРТ, показавшие заметную активацию соответствующих областей мозга в ответ на просмотр эротических роликов. Также у испытуемых усиливался кровоток в области половых органов; а у мужчин наблюдалось значительное усиление эрекции.